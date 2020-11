Ritorna l'angolo dedicato alle puntate della soap opera americana Beautiful con le anticipazioni degli appuntamenti che andranno in onda sul canale 5 dal giorno 23 novembre fino al giorno 29 novembre del 2020.

Bill e Katie decideranno di andare a trovare Wyatt per esprimergli tutta la loro gioia sul fatto che sia riuscito ad allontanare una volta per tutte Flo dalla sua vita. Nel frattempo, però, Shauna continuerà ad esortare Flo affinché lotti per mantenere salda la sua relazione con Wyatt senza lasciarlo nelle mani di Sally. Bill si preoccuperà inoltre per le condizioni di salute di Katie, il giovane si ritroverà costretto a chiamare un'ambulanza.

Puntate in onda in Italia: Wyatt dirà a Sally di volerla sposare facendole una proposta di matrimonio

Nelle prossime puntate della soap opera americana Beautiful, Brooke si schiererà ancora una volta con Ridge per quanto riguarda la questione di Thomas e intanto Wyatt aprirà per errore, davanti alla sua nuova fidanzata Sally, il regalo fatto da Flo. Nel frattempo Bill sarà sempre più preoccupato per la condizione di salute di Katie e deciderà di starle vicino. Infine, Wyatt dirà a Sally di volerla sposare facendole una proposta di matrimonio molto romantica e la donna accetterà immediatamente.

Beautiful, prossimi episodi: festa di matrimonio per quanto riguarda Sally e Wyatt

Nei prossimi episodi della soap opera Beautiful, Katie continuerà a stare male e Bill in preda al panico deciderà di chiamare immediatamente un’ambulanza.

Durante i soccorsi le starà sempre vicino e le mostrerà tutto il suo immenso affetto. Nel frattempo Brooke si tirerà indietro quando suo marito Ridge le dirà di non fidarsi più di Bill e mentre Sally e Wyatt parteciperanno alla loro festa di fidanzamento; Quinn ed Eric parleranno di Flo di Wyatt.

Spoiler in onda su Canale 5: Bill dimostrerà tutto il suo affetto a Katie durante il malore

In queste prossime puntate che andranno in onda su Canale 5, Brooke, Ridge, Bill e Donna si troveranno in ospedale accanto a Katie per esprimere tutto il loro immenso amore. Tutti resteranno con il fiato sospeso in attesa di scoprire il malessere che ha portato Katie in ospedale.

Bill sarà molto preoccupato e cercherà di parlare immediatamente con i medici. Intanto Quinn andrà a trovare Wyatt non sapendo della festa di fidanzamento e infine, Sally si dirigerà al Bikini Bar da Flo per discutere ancora una volta di Wyatt. Quest'ultimo deciderà di perdonare Flo?

Per scoprire tutte le prossime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, bisognerà attendere le prossime puntate che andranno in onda nei prossimi giorni in America.