La soap opera Beautiful continuerà a tenere alta l'attenzione dei propri telespettatori grazie alla sua avvincente trama. Le anticipazioni delle puntate trasmesse dall'8 al 14 novembre su Canale 5 svelano che Bill Spencer si alleerà con Brooke per trovare alcune prove per incastrare Thomas Forrester per la morte di Emma Barber.

Beautiful, puntate 8 - 14 novembre: le condizioni di Thomas migliorano

Le trame di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse da domenica 8 a sabato 14 novembre su Canale 5 raccontano che Bill si recherà in ospedale in quanto ha intenzione di far confessare a Thomas tutte le sue malefatte.

In pratica, il magnate pretenderà che il padre di Douglas confessi il suo coinvolgimento nell'incidente mortale accaduto a Emma. Purtroppo il confronto sarà interrotto da Ridge, che si scaglierà contro Spencer, difendendo a spada tratta suo figlio.

Brooke, intanto, non avrà nessuna intenzione di chiedere perdono al figliastro per averlo spinto giù dalla scogliera. A tal proposito, le condizioni di Forrester jr miglioreranno a visya d'occhio. Ridge assicurerà al figlio che non lo lascerà mai solo e lo aiuterà a ricostruire una nuova vita.

Ridge sospetta che suo figlio non abbia soccorso Emma

Secondo gli spoiler della soap opera statunitense si apprende che Thomas dimostrerà di non riuscire a dimenticarsi di Hope.

Difatti, il giovane sarà sempre più convinto di costruire con lei una famiglia dopo aver ottenuto il suo perdono.

Donna e Katie, nel frattempo, appariranno molto in ansia per la sorella. Brooke e Ridge, infatti, attraverseranno una grave crisi coniugale a causa delle differenti vedute sul primogenito.

Per questo motivo, le sorelle Logan temeranno che il matrimonio dei coniugi Forrester possa terminare nei peggiori dei modi.

Successivamente lo stilista inizierà a sospettare che Thomas sia davvero implicato nello strano incidente accorso ad Emma una volta tornato dall'ospedale. L'uomo, infatti, penserà che suo figlio non abbia prestato soccorso alla stagista, rimasta incastrata nelle lamiere della sua auto precipitata dalla scogliera.

Bill raccoglie prove per incastrare il padre di Douglas

In ospedale, il padre di Douglas verrà a conoscenza che Bill sta raccogliendo prove contro di lui. Per tale ragione, il giovane cancellerà i dati sul Gps in modo da eludere gli spostamenti.

Spencer, invece, sarà alla ricerca spasmodica proprio di quei dati per poterlo incastrare una volta per tutte davanti alle proprie responsabilità. A tal proposito, Brooke deciderà di aiutare Bill a mettere con le spalle al muro il figliastro. Per fare ciò, Logan farà entrerà il magnate in garage per effettuare le ricerche necessarie in quanto ha deciso che Thomas debba pagare per tutte le cose terribili compiute fino a questo momento.