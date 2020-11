I colpi di scena a Beautiful non mancano mai e le anticipazioni delle nuove puntate americane che, prossimamente, andranno in onda anche su Canale 5 rivelano che le condizioni psicologiche di Thomas peggioreranno sempre più. Il figlio di Ridge, dopo aver perso per sempre la sua amata Hope, apparirà a dir poco disperato tanto da innamorarsi del manichino della donna, ormai felice al fianco di Liam. Ma Thomas non riuscirà a mettere da parte la sua terribile follia: il ragazzo metterà a punto un vero e proprio piano diabolico per ammazzare colui che considera il suo rivale in amore.

Thomas perde la testa: le anticipazioni americane di Beautiful

Nel dettaglio, Thomas dopo aver sbattuto la testa contro una scrivania all'interno della Forrester, apparirà fortemente cambiato. Il ragazzo non è più quello di una volta e arriverà a perdere davvero la testa. Il figlio di Ridge si innamorerà del manichino di Hope, che era stato realizzato per la presentazione della nuova linea della ragazza e comincerà a essere possessivo.

Thomas deciderà di portarsi a casa il manichino e a un certo punto comincerà a credere che lei risponda come se fosse realmente Hope. Ci sarà un momento in cui Liam e Hope, una volta scoperta la verità e l'esistenza di questo manichino, proveranno a far ragionare il ragazzo che, tuttavia li considererà come una vera e propria minaccia per la sua felicità.

Il manichino di Hope 'consiglia' a Thomas di ammazzare Liam Spencer

E da quel momento in poi la situazione degenererà sempre più. Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful rivelano che Thomas crederà di sentire che il manichino di Hope gli ordina di uccidere Liam.

E, invece, di scartare subito l'idea, Thomas ci rimugina e alla fine decide di ascoltare la finta Hope.

In questo modo, Forrester si metterà al lavoro per escogitare un piano che abbia come scopo quello di eliminare definitivamente il giovane Liam Spencer.

La follia di Thomas mette in pericolo Liam e Hope: anticipazioni americane Beautiful

Insomma la situazione sfuggirà davvero di mano al figlio di Ridge che apparirà sempre più fuori controllo.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che in questo modo il ragazzo tornerà ad essere un grande pericolo per Liam e Hope dato che arriverà a minacciare non solo la loro felicità ma anche la stessa vita.

Lo sceneggiatore della soap americana, Bradley Bell a proposito di questa nuova bizzarra trama che vede in scena i manichini, ha ammesso che in questo modo ha pensato a un nuovo modo per poter approfondire lo studio del lato oscuro del carattere di Thomas. Cosa succederà a questo punto? Thomas metterà in atto la sua terribile vendetta? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti.