Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 9 a venerdì 13 novembre, Bill Spencer farà di tutto per incastrare Thomas Forrester sulla morte di Emma Barber. Intanto il giovane Forrester vorrà uscire dall'ospedale il prima possibile, al suo fianco però avrà suo padre Ridge per tutto il tempo. In seguito Ridge sarà ancora convinto del fatto che Brooke abbia spinto Thomas dalla scogliera. Nel frattempo Donna e Katie saranno preoccupate per Brooke e il suo rapporto con Ridge.

Anticipazioni Beautiful: Bill vuole incastrare Thomas

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 9 al 13 novembre, Ridge cercherà di intimorire Bill Spencer, ma non ci riuscirà, poiché l'uomo avrà le prove del coinvolgimento di Thomas con la terribile scomparsa di Emma Barber. In seguito Ridge si recherà in carcere da Florence Fulton: la donna confermerà al Forrester le parole di Bill. Frattanto Brooke Logan non avrà ancora cambiato idea nei confronti di Thomas e si rifiuterà di chiedergli scusa. Thomas, invece, sarà ancora ricoverato presso l'ospedale e sarà desideroso di uscire, per ricominciare una vita normale. Intanto, Ridge farà di tutto per assistere al meglio suo figlio e non lo lascerà mai solo.

Donna e Katie preoccupate per Brooke

Donna e Katie si confronteranno riguardo il matrimonio di Brooke e Ridge, le due donne saranno preoccupate che l'ennesimo problema tra i due possa rovinare definitivamente il loro rapporto. Intanto Ridge, sarà ancora convinto che Brooke abbia spinto Thomas giù dalla scogliera.

In seguito il Forrester parlerà con suo figlio e gli chiederà ancora una volta se sia implicato nella morte di Emma. Thomas confesserà a suo padre di aver visto Emma cadere nel burrone con la sua automobile e di essere andato via senza chiamare i soccorsi. Nel frattempo continueranno le indagini sulla morte della Barber.

Successivamente Thomas cancellerà dal suo cellulare tutta la cronologia dei suoi spostamenti, gli stessi dati che Bill cercherà in tutti i modi di trovare per incastrare il giovane Forrester. Infine, Steffy sarà assai in ansia per suo fratello Thomas, così andrà a trovarlo in ospedale.

Dove guardare in streaming online le puntate di Beautiful

Nell'attesa che vadano in onda le future puntate di Beautiful è possibile rivedere alcuni degli episodi già trasmessi in tv, attraverso la piattaforma dedicata MediasetPlay.it. L'iscrizione al sito è gratuita, al suo interno oltre alle puntate della soap opera americana, si possono trovare anche altri contenuti come gli extra sulle anticipazioni e i personaggi di Beautiful.