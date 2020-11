Giovedì 12 novembre la soap americana Beautiful torna su Canale 5 con un nuovo ed avvincente episodio. La trama riprenderà dal momento in cui Ridge avrà scoperto che Thomas ha lasciato morire Emma non prestandole soccorso dopo l'incidente stradale. Nonostante sia sconvolto da quanto appreso, lo stilista non esiterà a stare vicino al figlio e a consolarlo. Intanto Bill assetato di v,endetta contro Thomas, chiederà aiuto a Brooke per inchiodare il ragazzo per l'omicidio della nipote di Justin.

Beautiful, spoiler: Bill vuole inchiodare Thomas per la morte di Emma

Brooke e Bill saranno sulla stessa lunghezza d'onda, dato che entrambi vorranno che Thomas paghi per tutte le sue riprovevoli azioni.

In ballo non ci sarà solo il segreto sullo scambio di culle, ma anche la morte di Emma Barber. Dopo le dichiarazioni rilasciate alla polizia da Flo, Xander e Zoe, Forrester jr sarà il principale indiziato della morte della ragazza. Anche Bill sarà convinto della sua colpevolezza, tanto che, nelle scorse puntate, non avrà esitato a scontrarsi faccia a faccia proprio con Thomas in ospedale.

Beautiful, anticipazioni 12 novembre: Ridge sconvolto dalla confessione di Thomas

Mentre Bill cercherà le prove per smascherare Thomas, in ospedale Ridge metterà alle strette il figlio il quale, alla fine, confesserà la verità sulla notte in cui morì la nipote di Justin. Ridge apprenderà con sconcerto che Thomas non avrà fatto nulla per salvare la vita a Emma e che non le avrà prestato soccorso, lasciandola agonizzante in fondo al dirupo.

Nel corso della nuova puntata di Beautiful, Thomas avrà un crollo e cercherà di scusarsi con il padre, spiegando come la morte di Caroline lo abbia stravolto a livello emotivo, facendogli cadere il mondo addosso. Nonostante le scuse del figlio, Ridge continuerà ad incalzarlo per capire il motivo per il quale non abbia detto la verità a Hope sulla bambina.

Thomas si giustificherà dicendo che lo avrà fatto solo per dare una famiglia al piccolo Douglas.

Bill chiede aiuto a Brooke, Thomas consolato da Ridge

Intanto a casa di Brooke, Bill chiederà alla donna di poter accedere al garage di casa sua per controllare il GPS dell'auto di Thomas. In questo modo, il magnate spererà di trovare le prove che inchiodino il Forrester Jr.

Esaminando la macchina, però, Spencer non troverà nulla in quanto Thomas aveva già provveduto a cancellare la cronologia degli spostamenti. Dalle anticipazioni, si vedrà come Bill non si darà per vinto e vorrà allearsi con Brooke per cercare di farla pagare a Thomas. La donna, però, non vorrà agire alle spalle di Ridge e rifiuterà. Intanto, in ospedale, Thomas scoppierà in lacrime e sarà proprio il padre ad abbracciarlo e a tranquillizzarlo. Ancora una volta Ridge deciderà di stare accanto al figlio, nonostante l'inquietante verità appena scoperta su Emma.