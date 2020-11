Nel nuovo episodio di Beautiful in onda su Canale 5 venerdì 13 novembre, ci sarà la resa dei conti tra Thomas e la sorella Steffy. Quest'ultima si recherà in ospedale e rinfaccerà al fratello tutto il male causato non solo a lei, ma anche a Hope e Liam. La Ceo della Forrester non riuscirà a capacitarsi di come Thomas abbia potuto mentirle e si scaglierà furiosa contro di lui intimandogli di stare lontano da lei e dalla sua famiglia. Steffy non avrà nessuna intenzione di perdonarlo mai.

Duro scontro tra Steffy e Thomas nella prossima puntata di Beautiful

In Beautiful sarà giunta l'ora per Thomas di affrontare le conseguenze delle sue azioni.

Mentre il padre Ridge starà cercando un modo per non farlo finire in carcere, in ospedale giungerà Steffy. Thomas sarà sorpreso nel vederla, ma la ragazza gli farà subito capire che la sua non sarà affatto una visita di cortesia. Steffy infatti, non lo lascerà quasi nemmeno parlare e inveirà contro di lui, rinfacciandogli tutto il male causatole. Il confronto tra fratello e sorella sarà drammatico.

Beautiful, spoiler: Steffy urla in faccia al fratello Thomas tutta la sua rabbia

Nel dettaglio, le anticipazioni della puntata rivelano che Thomas cercherà di controbattere alle accuse della sorella, dicendole di aver fatto tutto solo per amore, nel tentativo di sistemare le loro famiglie. Steffy però, sarà talmente furiosa che non lo starà nemmeno a sentire, accusandolo invece di essere malato.

Quando per l'ennesima volta Thomas cercherà di chiederle scusa, Steffy andrà su tutte le furie, urlandogli in faccia tutta la sua rabbia. La sorella di Thomas in particolare, lo accuserà di non aver fatto nulla per evitare la sofferenza di Hope e di aver usato il piccolo Douglas per raggiungere i suoi scopi.

Beautiful, puntata 13 novembre: Steffy non intende perdonare Thomas

Dalla trama di Beautiful del 13 novembre, si intuirà come il rapporto tra i due Forrester sia irrimediabilmente compromesso. Steffy infatti, non riuscirà a calmarsi e continuerà ad inveire contro il fratello urlandogli che non lo perdonerà mai.

La giovane sarà chiara con Thomas e gli dirà che da ora in poi, lei e la sua famiglia andranno avanti senza di lui. Steffy dunque volterà le spalle a Thomas, convinta che il fratello sia un uomo crudele e che soffra di un disagio mentale che andrebbe curato. Cosa ne penserà Ridge di tutto questo?

In attesa di ulteriori novità su questa intricata story line, ricordiamo che l'appuntamento con il nuovo episodio di Beautiful è per venerdì 13 novembre su Canale 5 a partire dalle 13:40. Su Mediaset play invece, è possibile rivedere le puntate già trasmesse nei giorni precedenti.