Beautiful torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di lunedì 23 novembre, dove le trame riprenderanno dal momento in cui Ridge si sarà reso conto di aver trascorso la notte insieme a Shauna. Tra i due in realtà non sarà accaduto nulla di compromettente ma nonostante ciò, Ridge chiederà a Shauna di mantenere il segreto e di non parlarne con nessuno, tantomeno con Brooke. Lo stilista infatti, vorrà evitare ulteriori guai con la moglie e sarà pronto per tornare a casa. Intanto Katie avrà un acceso scontro con Flo alla quale dirà tutto ciò che pensa di lei..

Beautiful, anticipazioni: Ridge viene a sapere che tra lui e Shauna non è successo nulla

Nel corso della nuova puntata di Beautiful, Ridge si starà piano piano riprendendo dall'ubriacatura della sera prima. L'uomo sarà ancora confuso e con l'aiuto di Shauna ricostruirà tutti gli accadimenti di cui non ha memoria. Lo stilista, dopo essersi reso conto che ha dormito nello stesso letto con Shauna sarà preoccupato per ciò che potrebbe essere successo, ma sarà la stessa Fulton a tranquillizzarlo, visto che gli dirà che tra loro non vi è stato nulla di compromettente. La madre di Flo infatti, gli spiegherà di essere rimasta accanto a lui solo perché lui non voleva rimanere solo.

Ridge vuole evitare che Brooke sappia della notte con Shauna

Dando uno sguardo alla nuova trama di Beautiful quindi, Ridge Forrester potrà tirare un sospiro di sollievo, mentre Shauna non finirà ancora di ringraziarlo per aver aiutato Flo a uscire di prigione. Ridge inoltre, si accorgerà di avere il cellulare scarico e comincerà ad essere preoccupato per Brooke e per ciò che potrà pensare.

L'uomo quindi, chiederà a Shauna di non rivelare a nessuno quanto accaduto e i due concorderanno che sia meglio evitare che Brooke scopra della loro notte insieme. Shauna concorderà con Ridge su questo fatto ma, dalle anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Beautiful, si verrà a sapere che la donna non riuscirà a tenere a lungo la bocca chiusa, visto che racconterà a Flo anche del bacio tra lei e Ridge.

Beautiful, spoiler 23 novembre: Ridge torna a casa, Katie contro Flo

Ridge quindi, si rivestirà e deciderà di tornare a casa da Brooke, anche se ancora non si capaciterà di come abbia fatto a ubriacarsi talmente tanto da svenire. L'uomo prima di andarsene, ringrazierà Shauna per l'aiuto e per la vicinanza dimostratagli. Nel nuovo episodio di Beautiful ci sarà spazio anche per un acceso confronto tra Flo e Katie. La sorella di Brooke sarà furiosa con la nipote per tutte le sue spregevoli azioni e le intimerà di lasciare Los Angeles per sempre, uscendo definitivamente dalle vite delle Logan. Come finirà questo faccia a faccia? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni.