Domenica 29 novembre Beautiful tornerà in onda con un nuovo episodio ricco di emozioni. In primis i telespettatori vedranno cosa succederà a Katie dopo il collasso. Bill avrà ritrovato la sua amata riversa a terra priva di sensi e avrà allertato i soccorsi. Sin da subito sarà chiaro che le sue condizioni saranno gravi. Nel frattempo Sally Spectra sarà sorpresa dalla proposta di matrimonio di Wyatt ma, nonostante tutte le remore iniziali, deciderà di diventare sua moglie.

Beautiful, spoiler 29 novembre: Bill allerta i soccorsi dopo il malore di Katie

In Beautiful, le condizioni di Katie peggioreranno rapidamente.

Come noto, la donna avrà sottovalutato il suo malessere ma continuerà ad avvertire dolori alla schiena. Bill sarà in ansia per la sua amata e le consiglierà di prendere appuntamento con il medico per un controllo. Improvvisamente però Katie avrà un malore e Bill sarà sconvolto nel vedere Katie a terra priva di sensi e si precipiterà a sentirle il polso, chiamando poi i soccorsi.

Sally accetta di sposare Wyatt nella prossima puntata di Beautiful

Nel frattempo alla casa sulla spiaggia, starà accadendo qualcosa di imprevisto. Sally mostrerà tutte le sue paure nel lasciarsi di nuovo andare con Wyatt e il giovane cercherà di rassicurarla. Spectra gli ricorderà il momento in cui la lasciò per poi fidanzarsi con Flo rammentandogli quanto quella decisione la fece star male.

Wyatt quindi, spiazzerà la giovane Spectra inginocchiandosi e chiedendole di sposarlo. La ragazza come prevedibile sarà rimasta basita. Certo non si aspettava una proposta di matrimonio ma forse nemmeno Wyatt aveva programmato di farla. Lui in effetti, non avrà nemmeno un anello ma, nonostante ciò, Sally gli dirà di sì.

Beautiful, anticipazioni: Brooke ancora all'oscuro del malore di Katie

Nel corso della nuova puntata in onda il 29 novembre, Ridge e Brooke saranno insieme alla Forrester e discuteranno di Katie. Brooke in particolare si mostrerà felice per il ricongiungimento della sorella con Bill mentre Ridge sembrerà scettico sulle reali intenzioni magnate.

I due saranno all'oscuro del malore appena occorso a Katie. Dando uno sguardo alle trame successive di Beautiful, sarà Bill ad avvertire Brooke un volta giunto in ospedale con Katie. La donna non avrà ancora ripreso conoscenza e il magnate attenderà disperatamente notizie della sua amata dal dottor Amstrong. Wyatt invece, andrà dalla madre Quinn per informarla di essersi fidanzato con Sally. In attesa di ulteriori novità sulle condizioni di salute di Katie, si ricorda che la soap americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40. L'appuntamento domenicale è invece alle ore 14:00 circa.