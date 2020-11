La coppia televisiva del momento continua ad essere quella composta da Can Yaman e Demet Ozdemir, ossia i Can e Sanem della Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno. Ogni settimana, più di 2 milioni di affezionati telespettatori, sognano assieme alle avventure (tormentate) di questa coppia che ha fatto breccia nel cuore degli spettatori. E in tanti, come riportato sulle pagine del settimanale 'Nuovo Tv', ipotizzano che tra Can e l'attrice di Sanem possa esserci del tenero e non solo per esigenze di copione e di set.

DayDreamer, la coppia Can-Sanem fa sognare i fan

I due attori, anche nel corso delle interviste che hanno rilasciato recentemente a Verissimo, hanno parlato molto bene l'uno dell'altro, esprimendo il grande affetto che li lega dopo aver girato una serie complessa come DayDreamer.

Tuttavia, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha fatto notare che le riposte di Can e Demet hanno fatto storcere il naso ai più sospettosi, quasi come se fossero studiate ad arte e concordate in largo anticipo per offrire un'unica versione dei fatti alle insistenti domande riguardanti un loro interesse al di fuori del set della serie televisiva in onda attualmente su Canale 5.

Il presunto flirt tra Can e l'attrice di Sanem durante le riprese di DayDreamer

Sempre su 'Nuovo Tv' si è tornato a parlare anche delle voci legate al presunto flirt che ci sarebbe stato sul set di DayDreamer tra Can e Demet ai tempi in cui furono girate le puntate della soap opera.

"Di un flirt nato durante le riprese, in realtà, si era già chiacchierato spesso e volentieri" ha scritto il settimanale, sottolineando che la netta presa di posizione degli attori non farebbe altro che alimentare sempre più i sospetti su un loro possibile coinvolgimento.

Insomma, una coppia che fa sognare i tantissimi fan italiani che durante il mese di dicembre potranno tornare a seguire le avventure della coppia Can-Sanem tutti i giorni su Canale 5. Visto il grande successo che la serie tv continua a registrare anche con la programmazione settimanale, Mediaset ha scelto di fare un regalo di Natale a tutti gli appassionati della serie televisiva turca.

Il ritorno di DayDreamer in daytime su Canale 5

A partire dal prossimo lunedì 21 dicembre 2020, infatti, ci sarà un nuovo cambio programmazione per DayDreamer - Le ali del sogno che tornerà ad andare in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al venerdì. I nuovi episodi saranno trasmessi sempre di pomeriggio ma al momento non si conosce ancora quella che sarebbe la fascia oraria destinata alle avventura della coppia Can-Sanem.

La serie turca, infatti, potrebbe prendere il posto di Uomini e donne, così come potrebbe essere trasmessa al posto di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara D'Urso che lo scorso anno fu la prima ad intervistare il sex symbol Can Yaman durante una puntata del suo Live - Non è la D'Urso, in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset.