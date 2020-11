Can Yaman e Demet Ozdemir continuano ad essere la coppia più amata del momento, complice lo straordinario successo di ascolti che sta ottenendo DayDreamer - Le ali del sogno. La fortunata Serie TV in onda nel weekend di Canale 5 appassiona ogni settimana milioni di spettatori i quali sperano di poter ritrovare i due attori in altri nuovi progetti. E in un'intervista di qualche settimana fa rilasciata a 'Gossip e Tv', il produttore di DayDreamer, Faruk Turgut, non ha escluso a priori la possibilità che ciò possa accadere.

Le parole del produttore di DayDreamer su Can Yaman e Demet Ozdemir

Nel dettaglio, infatti, il produttore ha lasciato aperto un possibile spiraglio circa la realizzazione di un nuovo progetto che possa avere come protagonisti Can e Demet, dichiarando che magari se ci fosse una co-produzione italiana potrebbe essere più facile ritrovarli nuovamente insieme sul set di una serie televisiva.

Il produttore Turgut, infatti, non ha mai nascosto di essersi trovato molto bene sul set di DayDreamer e di aver lavorato alla perfezione con Can e Demet che hanno fatto sognare gli spettatori turchi e italiani con la loro tormentata storia d'amore.

Can e Demet di nuovo insieme sul set ma c'è il problema dei cachet

Il ritorno in coppia di Can e Demet, però, comporterebbe anche dei problemi dal punto di vista economico. Il produttore, infatti, ha ammesso che sia il cachet di Can sia quello dell'attrice che veste i panni di Sanem, sarebbe alquanto cospicuo per cui metterli insieme in una stessa produzione significherebbe dover sborsare dei compensi molto onerosi.

Motivo per il quale Turgut non ha nascosto che sarebbe felice nel caso in cui si facesse una co-produzione con l'Italia per mettere in piedi un nuovo progetto da esportare poi anche nel nostro Paese, dove ormai gli attori sono diventati dei veri e proprio beniamini per il pubblico televisivo.

Mediaset festeggia il compleanno di Can Yaman con uno speciale su La 5

In attesa di scoprire se questo nuovo possibile progetto prenderà quota, domenica 8 novembre Mediaset festeggerà nel migliore dei modi il 31esimo compleanno di Can Yaman. L'attore verrà celebrato con uno speciale che sarà trasmesso a partire dalle 18.35 in prima visione assoluta sul canale free La 5.

Trenta minuti di immagini e filmati dedicati interamente all'attore turco che ha conquistato il successo italiano prima con la serie Bitter Sweet e poi con DayDreamer.

E a seguire, sempre domenica 8 novembre, verranno riproposti i primi due episodi della serie Le ali del sogno, dove Can veste i panni del giovane fotografo Can Divit, ribelle e amante della natura il quale si ritroverà a rilevare un'agenzia fotografica che porterà subito al successo.

E sarà proprio lì che incontrerà per la prima volta Sanem, la donna che gli cambierà la vita.