Giulio Raselli è intervenuto a Casa Chi, programma social condotto da Gabriele Parpiglia e Alfonso Signorini. L'ex tronista di Uomini e Donne stuzzicato dai due giornalisti, ha fornito la sua opinione su alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 5. In particolare, il 29enne ha criticato Andrea Zelletta definendolo una persona falsa. Su Selvaggia Roma invece, ha detto che per avere cinque minuti di popolarità farebbe di tutto.

Raselli duro su Zelletta

Giulio Raselli e Andrea Zelletta hanno condiviso l'esperienza sul trono di Uomini e Donne nello stesso periodo. Per questo motivo a Casa Chi, il duo Parpiglia-Signorini ha chiesto al 29enne un suo parere sull'ex compagno d'avventura televisiva.

Giulio ha sottolineato che tra i due non è mai corso buon sangue. Il giovane è convinto che Zelletta, in un certo senso lo abbia stuzzicato anche quando vestiva i panni di corteggiatore. In merito al percorso del modello pugliese nella Casa del Grande Fratello Vip 5, Giulio ha chiosato: "Non è mai in grado di dare un giudizio serio". A detta del 29enne piemontese, Andrea cercherebbe sempre di nascondersi dietro agli altri pur di non esprimere le proprie idee giuste o sbagliate che siano. Al contrario Raselli, è convinto che un personaggio pubblico debba anche prendersi delle responsabilità nel bene e nel male. Inoltre, l'ex tronista ha sostenuto di essere sempre stato abituato a dire le cose in faccia a differenza di Zelletta.

Ma non solo, per Giulio non è un caso che il gieffino venga chiamato "comodino". Infine, il 29enne ha tagliato corto: "Andrea ha l'ansia di sporcarsi l'immagine, quindi non dice mai realmente quello che pensa".

Il commento su Selvaggia Roma

Nel corso del suo intervento a Casa Chi, Giulio Raselli ha anche espresso un parere su Selvaggia Roma.

In merito alla 31enne romana, Giulio ha riferito che le stava mandando a monte la partecipazione a Uomini e Donne. In occasione di una vacanza a Formentera, Selvaggia gli scattò una foto mentre una sua amica era abbracciata a Giulio. Il giovane sembra avere le idee chiare sulla gieffina: "Si venderebbe per avere due minuti di popolarità".

Secondo Raselli, a volte Selvaggia si pentirebbe delle sue azioni per questo che poi smesso si tira indietro.

Ad Alfonso Signorini e Gabriele Parpiglia, Giulio ha confidato che gli sarebbe piaciuto partecipare al Reality Show. Tra le persone presenti all'interno della Casa che lo incuriosiscono di più c'è Giulia Salemi: "Potrebbe interessarmi...Non si sa mai nella vita". Per chi non avesse seguito le vicende sentimentali del Raselli, va detto che con Giulia D'Urso è arrivata la rottura definitiva.