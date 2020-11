Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia si fanno sempre più interessanti. Il ritorno di Can Divit, a un anno dalla sua partenza, capovolgerà ancora una volta tutti gli equilibri, lasciando soprattutto Sanem sconvolta. Dopo aver affrontato una lunga terapia in seguito a un crollo nervoso, la scrittrice si troverà di nuovo faccia a faccia con l'uomo che l'ha fatta soffrire, ma che in fondo non ha mai dimenticato. Il dialogo tra i due protagonisti della serie spingerà il fotografo a riprendere di nuovo il largo con la sua barca. Can riuscirà a staccarsi ancora una volta dalla sua amata Sanem?

Aziz vorrebbe trattenere il figlio a Istanbul

Proseguono le anticipazioni di DayDreamer, che si concentrano stavolta sulla volontà di Can di lasciare ancora una volta Istanbul sulla sua barca. Aziz, anche lui rientrato in città dopo essersi curato, cercherà in tutti i modi di convincere il figlio a restare fingendo addirittura un malore e invitandolo a visitare la nuova sede della Fikri Harika. Infatti, in seguito alla partenza del fotografo l'agenzia pubblicitaria è fallita, lasciando tutti i collaboratori senza lavoro. Saranno CeyCey e Muzaffer ad acquistare di nuovo i diritti della Fikri Harika, coinvolgendo di nuovo Sanem stessa e Deren.

Can, inoltre, avrà modo di confrontarsi con Nihat. Il padre di Sanem e Leyla gli racconterà il lungo periodo di sofferenza affrontato dalla minore delle sue figlie in seguito alla sua partenza.

Dopo aver scoperto quello che la sua ex fidanzata ha dovuto passare in sua assenza, Can si sentirà profondamente in colpa e maturerà la scelta di abbandonare di nuovo la città per non provocarle maggiore sofferenza.

Yigit chiede a Can di farsi da parte

A spingere Can a prendere la decisione di partire nuovamente sarà anche un colloquio che lui avrà con Yigit.

L'editore, sempre più presente nella vita di Sanem, non solo rifiuterà le scuse del maggiore dei Divit, ma chiederà al suo acerrimo nemico di non intromettersi più nelle scelte della sua ex. Can, sconsolato, deciderà così di confrontarsi ancora una volta con il padre. Il fotografo rivelerà al padre di non voler più stare a Istanbul, anche perché sente su di sé il peso del fallimento dell'agenzia.

Sebbene Aziz farà di tutto per convincerlo, Can sembrerà deciso a far fede alla sua decisione, ancor più quando sentirà che Yigit proporrà a Sanem di accettare un lavoro in America. Divit andrà via prima di aver sentito che la sua ex rifiuterà la proposta lavorativa e si recherà nella sua barca. Qui però capirà, anche grazie alla lettura del libro della giovane Aydin, che non può ancora una volta scappare dai suoi sentimenti.