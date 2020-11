DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva di origine turca, continua a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5 ogni domenica pomeriggio, dalle ore 16:20 fino alle 17:10 circa. Le anticipazioni della puntata in onda il 22 novembre annunciano che Can Divit scoprirà che Sanem Aydin ha complottato per l'ennesima volta alle sue spalle. Nihat e Mevkibe, invece avranno una discussione dopo che la donna verrà denunciata. Infine Polen si recherà al rifugio del fotografo per parlargli di una vicenda lavorativa.

DayDreamer, trama di sabato 22 novembre: Mine racconta a Can del contratto che Sanem ha firmato con Fabbri, Mevkibe denunciata

Le anticipazioni della puntata di DayDreamer che verrà trasmessa su Canale 5 domenica 22 novembre rivelano che Aysun denuncerà Mevkibe e Muzaffer. I due infatti dovranno chiudere il loro negozio di prodotti biologici, appena aperto, dopo aver ricevuto una multa a causa della mancanza della licenza. Non appena scoprirà quello che è successo, Nihat litigherà nuovamente con sua moglie. Per questo motivo, la signora Aydin deciderà di aprire una bottega tutta sua proprio di fronte a quella di suo marito. L'agenzia Fikri Harika riprenderà a occuparsi della campagna pubblicitaria di Mackinnon, mentre Huma ignorerà il lavoro svolto dall'aspirante scrittrice.

Nel frattempo l'ex socia di Fabbri, Mine, racconterà a Can che Sanem ha firmato un contratto con Enzo in cui gli ha ceduto il suo profumo. Successivamente Mine deciderà di recarsi in commissariato per sporgere una denuncia contro il suo ex socio e Aylin.

Can si reca al rifugio e trova Polen ad aspettarlo: anticipazioni DayDreamer del 22 novembre

Il maggiore dei fratelli Divit, prima dell'arrivo della polizia, si recherà da Fabbri: in questa occasione Can strapperà il contratto che l'imprenditore Italo-francese ha fatto firmare a Sanem. Infine Enzo e Aylin verranno arrestati.

Le anticipazioni della puntata di Daydreamer, in onda domenica 22 novembre raccontano che Can sarà molto arrabbiato dopo aver scoperto che Sanem ha complottato ancora alle sue spalle. Il fotografo deciderà di andare al rifugio per starsene un po' da solo, ma troverà Polen ad aspettarlo. Quest'ultima, dopo essersi messa d'accordo con Huma, proporrà a Can un lavoro all’estero, con l'intento di allontanarlo per sempre da Sanem.

Dove rivedere le puntate di DayDreamer

Ricordiamo agli spettatori che per rivedere le puntate di DayDreamer basta collegarsi al sito MediasetPlay e cliccare sulla sezione dedicata interamente alla serie televisiva con protagonista Can Yaman. Inoltre, c'è anche la possibilità di riguardare gli episodi comodamente dal proprio dispositivo mobile, scaricando l'omonima applicazione gratuita per cellulari e tablet.