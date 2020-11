Le anticipazioni delle nuove puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati a Sanem che, dopo l'addio di Can sarà sempre più legata a Yigit. Quest'ultimo, infatti, riuscirà nel suo intento: prima allontanerà la Aydin dal suo fidanzato, poi riuscirà a farle pubblicare il suo amato libro. Infine Yigit la sorprenderà con tanto di richiesta di matrimonio, chiedendole quindi di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

DayDreamer anticipazioni turche: Yigit chiede a Sanem di sposarlo

Nel dettaglio, a distanza di un anno dal suo addio da Istanbul, Can ritornerà di nuovo in città e proverà in tutti i modi a mettere alle strette Yigit.

Il fotografo, infatti, fingerà di essere in possesso delle prove schiaccianti con le quali può dimostrare che è stato Yigit a bruciare il libro di Sanem e non lui.

Un duro colpo per Yigit che, tuttavia, grazie all'aiuto di Huma riuscirà a scoprire che si tratta solo di un tranello messo in scena dal fotografo e a quel punto deciderà di spiazzarlo per l'ennesima volta. Le anticipazioni turche di DayDreamer, infatti, rivelano che Yigit preoccupato per il ritorno stabile di Can, deciderà di avanzare a Sanem la sua proposta di matrimonio.

Sanem è confusa ma vuole rifiutare Yigit

L'editore, così, chiederà alla bella Aydin di diventare sua moglie a tutti gli effetti ammettendo di essersi innamorato di lei.

Un durissimo colpo per Sanem che considera Yigit soltanto un amico e in realtà prova ancora delle forti sensazioni nei confronti di Can.

Ecco perché di fronte alla proposta di matrimonio di Yigit, la ragazza scapperà via, confusa e al tempo stesso dispiaciuta per non aver compreso dal primo momento le reali intenzioni dell'editore nei suoi confronti.

Sta di fatto che adesso la Aydin vuole trovare un modo garbato per rifiutare la proposta di nozze di Yigit, senza ferirlo.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer rivelano che Melhat ascolterà una conversazione privata tra Sanem e sua sorella Leyla e crederà che la proposta di nozze le sia stata fatta da Can.

Nuova lite tra Can e Sanem

A quel punto la pettegola Melhat correrà subito da Mevbike e Nihat per informarli di quello che sta accadendo e la reazione dei genitori di Sanem non si farà attendere. I due, infatti, appariranno molto preoccupati perché temono che Can possa ferire di nuovo la loro bambina e per questo motivo indurla ad avere un secondo ricovero.

Incomprensioni a parte, questa proposta di matrimonio inaspettata da parte di Yigit causerà non poco malumore tra Can e Sanem: i due, infatti, finiranno per avere un nuovo duro litigio e la situazione diventerà sempre più complicata.