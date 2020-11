Si fanno sempre più interessanti le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia. Dopo essere stato un anno lontano dalla sua Sanem, Can farà ritorno a Istanbul e cercherà pian piano di riconquistare la fiducia della ragazza. Yigit continuerà a frapporsi tra la scrittrice e il maggiore dei Divit e arriverà a chiedere in moglie Sanem, approfittando di un piano che Can avrebbe voluto usare per svelare i suoi intrighi.

Huma fa fallire il piano di Can

Can e Sanem torneranno a fare coppia fissa dopo un anno di tormenti e lontananza, ma il loro percorso verso la felicità sarà costellato di innumerevoli ostacoli da superare.

In particolare, la presenza di Yigit si rivelerà deleteria per la coppia: l'editore continuerà a fingere di non poter camminare, ma Can creerà un escamotage per farlo uscire allo scoperto. Il fotografo fingerà di essere in possesso dei filmati di una telecamera di sicurezza presente al rifugio che potrebbero provare che a bruciare il manoscritto di Sanem non è stato lui ma proprio Yigit.

Pensando di essere ormai messo all'angolo, Yigit si confronterà con Sanem con l'intenzione di rivelare la verità sui fatti accaduti un anno prima al rifugio, tuttavia proprio mentre sarà pronto a confessare riceverà una chiamata di Huma. La perfida mamma di Can, con l'intento di allontanare il figlio dalla donna che ama, rivelerà all'editore che al capanno non ci sono mai state telecamere di sicurezza.

Sicuro che il suo segreto non potrà essere svelato, Yigit ne approfitterà per svelare a Sanem i suoi veri sentimenti.

L'editore propone a Sanem di diventare sua moglie

Yigit chiederà alla scrittrice di sposarlo: la ragazza stupita per la proposta e anche di non aver capito i reali sentimenti del suo amico, rifiuterà in quanto innamorata di Can.

La ragazza si confiderà successivamente con Leyla raccontandole della proposta ricevuta, ma Melhat ascoltandola capirà erroneamente che Can è il fautore della richiesta di matrimonio. Preoccupati per la figlia, Nihat e Mevkibe si recheranno di corsa da Sanem per spingerla a rifiutare in quanto avranno paura che la ragazza possa soffrire di nuovo per il fotografo.

Nel frattempo, i dipendenti della nuova Frikri Harika cercheranno in tutti i modi di allontanare Yigit dalla loro cara amica.

L'editore, però, non si arrenderà facilmente e organizzerà una nuova sorpresa per fare di nuovo la proposta a Sanem, ma anche stavolta la ragazza dirà di no affermando di amare ancora Can. Infastidito, Yigit dirà alla giovane che Can sta per lasciare di nuovo il paese. Sanem correrà alla barca di Can ma si renderà conto che nulla è come sembra.