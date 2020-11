DayDreamer - Le ali del sogno continua ad appassionare il pubblico italiano. Nelle puntate in onda prossimamente su canale 5 la trama della serie si complicherà ulteriormente.

Sanem e Can si separeranno per un lungo periodo, ma il ritorno in città del fotografo rimetterà tutto in discussione. In sua assenza, però, la Fikri Harika sarà sul punto di fallire, ma un aiuto inatteso cambierà la situazione. Le anticipazioni turche rivelano che nelle prossime puntate l'agenzia dei Divit verrà acquistata da CeyCey e Muzaffer. Dopo averla rilevata, i due amici la cederanno a Sanem.

Approfondiamo più nel dettaglio cosa accadrà ai protagonisti di DayDreamer nelle prossime puntate italiane.

Anticipazioni turche di DayDreamer: Muzaffer e CeyCey comprano la Fikri Harika

La trama di DayDreamer - Le ali del sogno si animerà con nuovi e inattesi colpi di scena. Secondo le anticipazioni turche, nelle prossime puntate italiane della serie Huma riuscirà a dividere Can da Sanem. La madre del fotografo, d'accordo con Yigit, manderà in crisi la coppia e il fotografo lascerà Istanbul per un anno. Dopo la sua partenza, la Fikri Harika fallirà, mentre Sanem si dedicherà alla propria carriera di scrittrice e verrà pubblicato il suo primo romanzo. Emre e il padre Aziz, nel frattempo tornato in città, decideranno di vendere l'agenzia. Inaspettatamente, saranno CeyCey Özdemir e Muzaffer Kaya salvare l'azienda.

L'ex impiegato e l'amico, stando alle anticipazioni, compreranno la Fikri Harika e successivamente la cederanno a Sanem.

Nelle puntate in onda prossimamente Sanem dovrà prendere decisioni importanti: anticipazioni turche

Sanem si dimostrerà poco convinta della decisione di Muzaffer e CeyCey di cederle l'azienda.

La Aydin è preoccupata che la Fikri Harika le riporti alla mente i giorni passati con Can. Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che la scrittrice vivrà momenti di confusione e dovrà prendere delle decisioni importanti sia nel lavoro che nella vita privata.

In campo professionale Sanem si dedicherà alla promozione del suo primo romanzo, pubblicato grazie a Yigit, e nel frattempo riceverà il 98% delle azioni dell'agenzia Divit.

Dal punto di vista sentimentale, invece, la ragazza sarà corteggiata da Yigit, che deciderà di farle la proposta di matrimonio. L'uomo, in combutta con Huma, riuscirà a dividere Can e Sanem che rimarranno separati per circa un anno, ma con il ritorno in città del fotografo le vicende si complicheranno. Can, infatti, sarà più che mai deciso a riconquistare l'amata. Dopo un riavvicinamento tra i due innamorati, Yigit cercherà di battere l'avversario chiedendo a Sanem di sposarlo. La ragazza resterà scioccata dalla proposta ed entrerà in confusione quando si renderà conto del sentimento che prova ancora nei confronti di Can.