Le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che sono in arrivo delle puntate che vedranno al centro della trama il giovane Emre, il quale si ritroverà ad affrontare una delicatissima situazione lavorativa. Il fratello di Can, dopo la partenza del fotografo, dovrà fare i conti con un periodo difficile legato all'agenzia fotografica che di lì a poco andrà incontro al fallimento definitivo. Ed Emre si ritroverà in una delicatissima situazione: senza lavoro, finito in bancarotta e dovrà fingere che tutto va per il verso giusto.

La Fikra fallisce, Emre senza lavoro e soldi: ecco le anticipazioni turche di DayDreamer

Nel dettaglio, dopo che Can deciderà di andare via da Istanbul per dimenticare definitivamente Sanem e voltare capitolo della sua vita, l'agenzia fotografica dei Divit fallirà. Nel giro di poco tempo Emre sarà costretto a chiudere i battenti e si ritroverà di punto in bianco senza lavoro.

Situazione analoga anche per Leyla che sarà costretta a chiedere aiuto ai suoi genitori: i due neo-sposi, infatti, si rivolgeranno a Mevbike e Nihat sperando che possano ospitarli per qualche tempo in casa loro, almeno fino a quando non riusciranno a trovare una nuova occupazione.

Emre resta senza lavoro

I genitori di Leyla si dimostreranno fin da subito comprensivi nei confronti della coppia e ovviamente non si tireranno indietro.

Un vero e proprio dramma per la famiglia Divit che finirà in bancarotta dopo il fallimento dell'agenzia fotografica e anche la perfida Huma sarà costretta a mutare drasticamente il suo elevato stile di vita.

Le anticipazioni turche di DayDreamer raccontano che Emre e Leyla, dopo la bancarotta ed essendo rimasti senza soldi, si metteranno subito alla ricerca di un lavoro che possa permettere loro di andare a vivere in una casa tutta loro e in questo modo 'affrancarsi' dalla supervisione di Mevbike e Nihat.

Le bugie di Emre ai genitori di Leyla: anticipazioni turche DayDreamer

Ma la mission non sarà per nulla facile. Leyla, però, riuscirà a trovare una nuova occupazione anche se non la soddisferà come vorrebbe. Per Emre, invece, la ricerca non darà gli esiti sperati e questo per lui sarà motivo di grande angoscia ed abbattimento.

Tuttavia, pur di non alimentare la preoccupazione dei genitori di Leyla e Sanem, Emre fingerà di aver trovato una nuova occupazione e ogni mattina metterà in scena un vero e proprio piano choc. Il giovane Divit uscirà di casa dichiarando di recarsi al lavoro ma in realtà passerà tutto il giorno fuori, a girovagare senza una meta precisa. Una bugia che ben presto farà insospettire Mevbike e Nihat, i quali cominceranno ad avere dei sospetti sul comportamento del ragazzo.