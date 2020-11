Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer-Le ali del sogno, nelle puntate che sono andate in onda in Turchia e che presto arriveranno in Italia su Canale 5, ci saranno diverse novità e colpi di scena davvero interessati. In particolare, la giovane protagonista Sanem Aydin vivrà dei momenti di difficoltà, in quanto sarà stata abbandonata dal suo amore Can Divit. Quest'ultimo dopo l'incidente con l'editore Yigit fuggirà da Istanbul. La scrittrice non riuscirà a superare questo dolore e finirà in una clinica psichiatrica. Successivamente, Can tornerà in città e incontrerà suo fratello Emre che lo aggiornerà sulle precarie condizioni di salute della sua amata.

Sanem si trasferirà in una villa in campagna

Dopo un anno dall'incidente che ha visto coinvolti Yigit e Can: quest'ultimo che sarà fuggito da Istanbul tornerà in città e incontrerà nuovamente il suo amore. Successivamente, si scoprirà che Aydin si sarà trasferita in una villa in campagna per curare tutte le ferite del suo passato.

In particolare, la scrittrice sarà tornata a Istanbul solo per andare in un vecchio cinema a guardare un film, poi subito tornerà nella sua villetta per evitare contatti con i suoi familiari e la gente del suo vecchio quartiere che le ricorderanno il Divit. Nel mentre, Leyla ed Emre si saranno trasferiti a casa Aydin, in quanto non avranno più soldi e nessun lavoro a causa del fallimento della Fikri Harika.

Intanto, la scrittrice grazie all'amicizia con Deniz, scriverà il romanzo sulla sua storia d'amore con Can che otterrà un grandissimo successo. Nel frattempo, Deren non si arrenderà e vorrebbe tornare a formare l'agenzia pubblicitaria dei fratelli Divit. Questa occasione le verrà offerta con il ritorno in patria di Aziz Divit.

Sanem finirà in manicomio

Intanto, Can su richiesta del padre andrà a salutarlo nella villa di Mihriban, poco prima di partire. Nel frattempo però, Aziz studierà un piano per convincere suo figlio a rimanere a Istanbul ancora per un po'. Inoltre, il Divit senior vorrà rimettere in piedi la sua azienda e cercherà di convincere la sua vecchia squadra.

Invece, Sanem sarà molto rancorosa nei confronti di Can, a cui non gli perdonerà la partenza improvvisa senza nessuna spiegazione. Poi, il fotografo si accorgerà che la sua ex prende dei farmaci ed Emre gli dirà che la scrittrice ha avuto un brutto crollo nervoso da quando lui è andato via. In particolare, la giovane è stata ricoverata per un lungo periodo in una clinica, dove ha conosciuto Deniz, che è diventata una sua cara amica.

A quel punto, Can sarà molto scosso perché le sue azioni hanno avuto degli effetti molto negativi su Sanem. Proprio per questo motivo, l'uomo vorrà farsi perdonare e cercare di riconquistare la fiducia della scrittrice e della sua famiglia.