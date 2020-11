Confermatissimo l'appuntamento del weekend con DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV con protagonista Can Yaman, che continua ad appassionare il pubblico di Canale 5. Le anticipazioni riguardanti la programmazione di sabato 7 novembre rivelano che si proseguirà con il cambio palinsesto già avvenuto anche per la puntata del 31 ottobre e che sicuramente renderà contenti i numerosissimi fan. La scorsa settimana è andata in onda una puntata speciale della serie della durata di quasi due ore: l'esperimento verrà replicato anche questo sabato pomeriggio, dato che l'appuntamento con DayDreamer durerà mezz'ora in più prendendo il via alle 14:15 circa.

La programmazione di DayDreamer di sabato 7 novembre

Nel dettaglio, la programmazione della guida tv ufficiale Mediaset prevede che sabato 7 novembre, subito dopo una brevissima puntata di Una vita prevista dalle 14:05, prenderà il via il nuovo appuntamento speciale con DayDreamer della durata di quasi due ore, in programma a partire dalle 14:15 e non alle 14:45 come accadeva nelle settimane precedenti. In questo modo la serie acquisterà mezz'ora in più nel palinsesto di Canale 5.

Quasi due ore, quindi, in compagnia delle nuove avventure della coppia composta da Can e Sanem, che ogni fine settimane continua ad appassionare una platea sempre più vasta di spettatori, ottenendo risultati d'ascolto che oscillano tra il 14 e il 16% di share, con una media di due milioni a puntata.

La serie DayDreamer anticipa alle 14:15 anche il 7 novembre

Un regalo che sicuramente verrà apprezzato dai tantissimi fan, curiosi sempre più di scoprire come si evolverà la love story tra i due personaggi interpretati da Can Yaman e Demet Ozdemir, ormai diventati due veri beniamini per il pubblico italiano.

E anche i nuovi episodi in programma questo fine settimana, del 7 e 8 novembre su Canale 5, si preannunciano ricchi di sorprese e colpi di scena. La protagonista sarà Leyla, che dopo aver perso fiducia in Emre deciderà di gettarsi tra le braccia di Osman e di accettare così il suo corteggiamento.

Spoiler DayDreamer 7 e 8 novembre: Leyla e Osman fidanzati

In effetti, però, Osman mostrerà di avere le idee ben chiare sul da farsi con la ragazza: non sarà disposto a perdere tempo e proprio per questo motivo, dopo aver notato il cambio atteggiamento di Leyla, passerà subito ai fatti. Il ragazzo si presenterà a casa dei familiari e chiederà loro il permesso per poter avere la mano Leyla e diventare a tutti gli effetti fidanzati.

Uno choc anche per la ragazza stessa che, tuttavia, alla fine accetterà. Gli spoiler di DayDreamer, però, raccontano che Sanem non guarderà di buon occhio questo fidanzamento lampo e sarà preoccupata per sua sorella, temendo che questa sua scelta sia dettata solo dalla delusione che prova nei confronti del suo ormai ex fidanzato Emre.