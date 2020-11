Cambio programmazione per la puntata di DayDreamer di domenica 8 novembre. La soap con Can Yaman e Demet Ozdemir continua ad essere uno dei programmi di punta del palinsesto della rete ammiraglia Mediaset e questo pomeriggio anticiperà la messa in onda. Di norma, infatti, la puntata domenicale di DayDreamer partiva alle 16:15 circa, ma questo pomeriggio durerà mezz'ora in più.

Cambio programmazione DayDreamer oggi 8 novembre: la soap durerà di più

Nel dettaglio, come riportato dalla Guida Tv ufficiale Mediaset, per la giornata di oggi 8 novembre la messa in onda dei nuovi episodi di DayDreamer è prevista a partire dalle 15:45 fino alle 17:15, quando poi la linea passerà alla nuova puntata di Domenica Live, il talk show del dì di festa condotto da Barbara D'Urso.

In questo modo, quindi, i fan della serie potranno assistere alla messa in onda di un episodio in più rispetto alla programmazione normale della domenica pomeriggio, durante i quali assisteremo al licenziamento di Deren da parte di Can mentre Sanem proverà a farlo ragionare e a fargli cambiare idea. Tuttavia dalla prossima settimana, per i fan della serie turca è in arrivo una "brutta sorpresa".

Dal 14 novembre DayDreamer sospesa dal sabato pomeriggio

Come riportato sempre dalla Guida Tv Mediaset, da sabato 14 novembre è in programma il ritorno del talent show Amici di Maria De Filippi, che come da tradizione andrà in onda nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 16. Ecco allora che per la serie con protagonista Can Yaman non ci sarà più spazio nel palinsesto del sabato pomeriggio.

La serie risulta così sospesa il sabato ma proseguirà la sua regolare messa in onda di domenica, con i nuovi episodi in onda sempre al pomeriggio dopo le altre soap trasmesse da Canale 5 tra cui Beautiful e Il Segreto.

La programmazione di La 5 dedicata a Can Yaman e DayDreamer

In attesa di vedere questo nuovo episodio della soap in prima visione assoluta, va detto che oggi 8 novembre è prevista una programmazione speciale su La 5 per festeggiare il compleanno dell'attore turco.

Alle ore 18:40, infatti, è in programma uno speciale sul canale 30 del digitale terrestre, dedicato interamente a Can Yaman che oggi festeggia il suo 31esimo compleanno.

A seguire, dalle 19:15 in poi saranno trasmessi i primi due episodi della serie DayDreamer che tornerà in replica su La 5. Dalla prossima settimana, infatti, la soap verrà ritrasmessa ogni sabato e domenica dalle 18:35 in poi con ben tre episodi alla volta.

Un'ottima occasione per tutte le fan della coppia composta da Can e Sanem per rivivere le fasi iniziali della loro storia d'amore che ancora oggi appassiona milioni di spettatori italiani.