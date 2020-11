La messa in onda di DayDreamer, a malincuore per i numerosi fan, subirà ancora delle variazioni. Dopo il passaggio dal daytime del pomeriggio feriale a quello del weekend, i telespettatori avranno l'opportunità di assistere alle avventure di Can e Sanem solamente la domenica. Dall'8 novembre, infatti, l'unico appuntamento settimanale sarà domenicale e andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 16:20.

Il sabato torna Amici di Maria De Filippi, DayDreamer rimane solo la domenica

Era un cambiamento di palinsesto che i fan di DayDreamer si aspettavano, visto che dal 14 novembre, su Canale 5, ritornerà Amici di Maria De Filippi e la Serie TV turca attualmente occupa la sua storica fascia oraria dello speciale del sabato dalle 14 alle 16.

Il 7 novembre sarà l'ultimo giorno in cui i telespettatori avranno la possibilità di vedere la lunga puntata di due ore, in onda prima di Verissimo. Ovviamente tale scelta ha portato dietro di sé un sacco di polemiche da parte dei fan della serie, arrivate soprattutto nei commenti dei profili social dell'ufficio stampa dell'azienda di Cologno Monzese, QuiMediaset. Alcuni lamentano il notevole rallentamento della messa in onda, altri vorrebbero che la serie venisse ricollocata in un'altra fascia oraria di Canale 5, insomma: la trasmissione delle vicende di Can e Sanem sembra proprio non trovare pace.

L'8 novembre su Canale 5 si festeggia il 31esimo compleanno di Can Yaman

A ogni modo il gruppo Mediaset cercherà di accontentare i fan di Demet Özdemir, ma soprattutto di Can Yaman.

Domenica 8 novembre sarà una giornata molto speciale per quest'ultimo: infatti l'attore turco festeggerà il suo 31esimo compleanno e per l'occasione La 5 lo festeggerà alla grande. A partire dalle 18:35 andrà in onda lo speciale "Buon compleanno Can!" e a seguire, fino alle 21:10, verranno trasmessi i primi due episodi della serie, andati in onda in prima visione su Canale 5 il 10 e l'11 giugno scorso.

Chi non ha mai seguito la serie avrà l'opportunità di rivivere fin dal principio la conoscenza tra Can e Sanem e l'arrivo di quest'ultima nell'agenzia pubblicitaria dei Divit: la Fikri Harika. Can, ragazzo solitario e amante dell'avventura, rientrerà in Turchia per festeggiare i 40 anni dell'azienda, ma la partenza del padre da Istanbul, per curare un'infezione ai polmoni, lo porterà a fermarsi per un po' in città per seguire l'azienda di famiglia, ma dopo la conoscenza di Sanem questa scelta non gli dispiacerà più di tanto.

Questo, però, sarà solo l'inizio, infatti nel weekend di La 5 la visione della love story proseguirà a partire da sabato 14 novembre, grazie alla messa in onda delle repliche previste sia il sabato che la domenica, sempre a partire dalle 18:30.