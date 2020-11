Cambia ufficialmente la programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunatissima Serie TV turca con Can Yaman. Per il mese di dicembre, in occasione del periodo natalizio, Mediaset ha deciso di fare un gradito regale a tutti i fan delle avventure di Can e Sanem. La soap, infatti, tornerà ad andare in onda in daytime dopo che lo scorso settembre era stata sospesa per lasciare spazio a Uomini e donne e spostata nel palinsesto del weekend della rete ammiraglia Mediaset.

Il ritorno di DayDreamer in daytime su Canale 5: dal 21 dicembre la nuova programmazione

La notizia del cambio programmazione di DayDreamer è stata confermata sulle pagine dell'ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni.

La rivista ha anticipato che dal prossimo lunedì 21 dicembre la serie con Can Yaman tornerà ad avere un posto quotidiano nel palinsesto di Canale 5, andando in onda dal lunedì al venerdì, come è già accaduto durante la stagione estiva.

Il settimanale ha svelato che questa sarà la programmazione per "qualche settimana" di DayDreamer che ne approfitterà del fatto che il palinsesto di Canale 5 verrà modificato (come d'abitudine) durante il periodo natalizio. Al momento, però, non si sa ancora a che ora andranno in onda le puntate della soap in daytime.

La serie con Can Yaman al posto di Uomini e donne o Pomeriggio 5

Non si esclude che DayDreamer possa prendere il posto di Uomini e donne, nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 15:40 (così come era già accaduto in estate) oppure che possa occupare lo slot orario che verrà lasciato vuoto da Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara D'Urso.

In attesa di vedere in onda tutte le nuove puntate di DayDreamer nel daytime della rete ammiraglia Mediaset, le anticipazioni turche rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena nel rapporto tra Can e Sanem. I due, infatti, si lasceranno dopo che il fotografo deciderà di andare via da Istanbul credendo che ormai la Aydin non voglia avere più niente a che fare con lui.

Le anticipazioni delle puntate di DayDreamer: Can e Sanem si lasciano, lei in depressione

Una separazione lunga ben 12 mesi, durante la quale però i due non smetteranno di pensarsi. E le anticipazioni di DayDreamer rivelano che nel momento in cui Can ritornerà di nuovo ad Istanbul scoprirà che la sua ormai ex fidanzata ha sofferto moltissimo in seguito alla sua partenza, tanto da cadere nel tunnel della depressione per poi essere ricoverata in una clinica specializzata.

Sta di fatto che dopo il suo ritorno, Can proverà di nuovo a conquistare il cuore di Sanem: la sfida non sarà facile dato che la ragazza sarà scettica e come lei anche i suoi familiari, i quali temeranno che il giovane Divit possa farle di nuovo del male.