Tv Sorrisi e Canzoni ha dato una notizia molto piacevole per i fan di DayDreamer - Le ali del sogno. La soap opera turca, infatti, sarà trasmessa dal lunedì al venerdì a partire dal 21 dicembre. Non è ancora chiaro quale sia l'orario in cui la fiction verrà mandata in onda, probabilmente sostituirà Uomini e Donne o Pomeriggio Cinque. Intanto, nella prossima puntata Can sarà molto confuso su quale decisione prendere relativamente alla sua carriera lavorativa.

DayDreamer sarà trasmessa dal lunedì al venerdì durante il periodo natalizio

I fan di DayDreamer - Le ali del sogno saranno felici di sapere che la soap opera verrà trasmessa nel daytime durante le feste natalizie.

Secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, la fiction non sarà trasmessa solo di domenica pomeriggio, ma anche dal lunedì al venerdì. Le vicende che ruotano attorno a Can Divit e Sanem Aydin, quindi, andranno molto più spedite durante il mese di dicembre. Pertanto, la data di partenza di tale cambiamento è prevista per il 21 dicembre, ma non è ancora stato comunicato l'orario in cui la soap verrà trasmessa. DayDreamer, infatti, potrebbe prendere il posto di Uomini e Donne o Pomeriggio 5, in quanto questi programmi andranno in pausa durante il periodo natalizio. La notizia sarà presa molto bene dai sostenitori della soap opera, in quanto hanno dato il via a molte polemiche sui social per la scelta di Mediaset di ridurre la trasmissione di DayDreamer solo al weekend.

Intanto, in attesa di ulteriori informazioni, è bene ricordare che i prossimi appuntamenti fissati con Can e Sanem prima di ritornare al vecchio palinsesto sono: domenica 29 novembre e quelle successive, ovvero 6,13 e 20 dicembre.

Anticipazioni della prossima puntata di DayDreamer: Can si prende del tempo per pensare

Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda il 29 novembre Aylin e Fabbri verranno arrestati. Intanto, Sanem avrà molta paura che Can possa riavvicinarsi in qualche modo a Polen.

Leyla si sentirà costretta a chiedere aiuto a Emre, il quale le prometterà di occuparsi della faccenda relativa alla ormai ex coppia. Quando il minore dei Divit, infatti, apprenderà che Can è deciso a lasciare per un po' la città, Emre lo dirà a Sanem nella speranza che la giovane lo raggiunga. Inizialmente, la minore delle Aydin appare molto restia, ma in un secondo momento si deciderà a raggiungerlo. Il fotografo si prenderà del tempo per pensare alla proposta lavorativa di Polen che lo porterebbe per sempre lontano da Sanem. Intanto, Mevkibe e Nihat continuano la loro guerra a causa dei negozi.