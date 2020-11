DayDreamer, la serie tv turca con protagonista Can Yaman, subisce un nuovo cambio programmazione. Nonostante gli ottimi ascolti che la serie ha registrato nel corso di queste settimane nel weekend di Canale 5, a partire dal prossimo 14 novembre non ci sarà più spazio per le nuove avventure di Can e Sanem nel pomeriggio del sabato della rete ammiraglia Mediaset. Una decisione che sicuramente non renderà contenti i fan, i quali gradirebbero un trattamento decisamente migliore per questa serie che ha appassionato il pubblico, registrando dei risultati d'ascolto strepitosi.

Mediaset sospende DayDreamer dal sabato pomeriggio: il cambio palinsesto dal 14 novembre

Dal 14 novembre la serie DayDreamer risulta sospesa dal palinsesto del sabato di Canale 5, per lasciare spazio al ritorno di Amici di Maria De Filippi. Il talent show, per tutta la fase iniziale, andrà in onda il sabato pomeriggio, dalle 14:10 alle 16, e in questo modo occuperà lo slot orario che fino a sabato scorso era nelle mani di Can Yaman e Demet Ozdemir, alias Can e Sanem della serie turca.

La messa in onda di DayDreamer, come confermato dalla guida tv ufficiale Mediaset, proseguirà solo alla domenica pomeriggio. L'appuntamento del 15 novembre è confermato alle 15:45, con la messa in onda di due nuovi episodi che daranno poi la linea a Domenica Live.

Gli ascolti di DayDreamer in calo di domenica pomeriggio

Va detto, però, che le puntate domenicali di DayDreamer non sono le più viste in assoluto. La serie, infatti, ha confermato il suo successo soprattutto al sabato pomeriggio con una media superiore ai 2.400.000 spettatori fissi a settimana. Di domenica, invece, la serie con Can Yaman ha dimostrato di non essere in grado (complice la vasta concorrenza) di mantenere questi risultati d'ascolto.

Proprio questa settimana la puntata di sabato 7 novembre (della durata di quasi due ore) ha toccato la soglia dei 2.500.000 si fedelissimi, arrivando a sfiorare il 16,50% di share. Domenica 8 novembre, invece, l'appuntamento con la serie si è fermato a un ascolto di poco superiore ai 2.000.000 e lo share si è fermato all'11,60%.

Le anticipazioni di DayDreamer del 15 novembre

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se ci saranno delle novità da parte di Mediaset per la programmazione di DayDreamer, le anticipazioni di domenica 15 novembre raccontano che Sanem sarà impegnata alla preparazione di un nuovo progetto lavorativo, che la vedrà protagonista assieme a tutti gli altri componenti della Fikri Harika. La giovane Aydin, però, decide di tenere Can all'oscuro di questo progetto. Intanto tra Nihat e Mevkibe ci saranno delle nuove discussione circa la gestione del loro negozio.