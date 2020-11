La delusione di Can nei confronti di Sanem sarà prorompente nella puntata di DayDreamer che andrà in onda su Canale 5 domenica 29 novembre a partire dalle 16:25. Il fotografo, dopo aver scoperto che la giovane Aydin ha ceduto il suo profumo a Fabbri, deciderà di ritirarsi nel suo rifugio. Da qui in poi inizieranno una serie di vicissitudini che romperanno l'idillio della coppia.

Per Can la sua relazione con Sanem è finita

Sanem, infatti, verrà a scoprire da Emre che Can ha saputo della cessione del profumo a Fabbri. Saputa la notizia s'immaginerà che il fotografo sia scappato nel suo rifugio, per questo deciderà di recarsi lì, ma una volta giunta troverà un'amara sorpresa: accanto a Can ci sarà Polen, la sua ex fidanzata.

Nonostante ciò i due riusciranno a confrontarsi, Sanem proverà a spiegargli che ha ceduto il profumo solo per amore, perché non voleva che rimanesse in prigione. A Can, però, queste parole non basteranno e non farà altro che mettere in risalto tutte le bugie che la giovane Aydin gli ha detto durante la loro conoscenza, puntualizzando che tra loro non ci può essere più nulla. Sentite queste parole, Sanem deciderà di andarsene via. Rientrerà a casa e si sfogherà con Leyla, raccontandole ciò che è successo con Can. La sorella la spronerà a non darsi per vinta e a combattere per il suo amore.

Huma svela a Polen che Can si sta dirigendo ad Ağva

Can sarà sempre più sconsolato, l'ennesima delusione da parte di Sanem lo porterà a pensare che non c'è più nulla che lo trattenga a Istanbul e tutto questo non farà che aumentare la soddisfazione di Polen e Huma.

Quest'ultima, peraltro, sarà convinta che Can non riuscirà mai a perdonare Sanem, quindi Polen potrebbe ritrovarsi la strada ben spianata.

La ragazza, infatti, si recherà nuovamente in ufficio da Can e cercherà di convincerlo ad andare all'estero per quel progetto che gli ha proposto. Can comincerà a valutare seriamente la cosa e a credere che andare fuori non potrebbe che fargli bene.

Il fotografo, però, avrà bisogno di schiarirsi un po' le idee, per questo comunicherà a Emre di avere intenzione di andare per qualche giorno in un resort di Ağva, ma vuole che la madre non sappia nulla. In realtà la donna sentirà tutto e lo comunicherà subito a Polen.

Leyla, invece, continuerà a essere preoccupata per Sanem, per questo Emre le comunicherà che Can andrà fuori città e questa situazione potrebbe rivelarsi ghiotta per fare in modo che il fotografo e la giovane Aydin possano riappacificarsi.

I due parleranno con Sanem e cercheranno di convincerla ad andare ad Ağva. La ragazza, inizialmente, si tirerà indietro, perché sa che Can non vuole nemmeno parlarle. Alla fine, però, riusciranno a convincerla e la giovane Aydin si metterà in viaggio per raggiungere il suo Can.