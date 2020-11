Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia portano i telespettatori della soap con Can Yaman e Demet Ozdemir a fare un salto temporale di un anno. Seguendo la storyline della serie con ordine, Can deciderà di lasciare Istanbul per allontanarsi da Sanem con la quale avrà una forte discussione. I due fidanzati litigheranno dopo che Yigit farà credere che il fotografo ha bruciato il manoscritto della sorella di Leyla fingendo inoltre di non poter più camminare a seguito di uno scontro fisico avuto con lo stesso Can. Nonostante le spiegazioni di Can, Sanem non gli darà credito.

Dopo un anno di distanza, però, Divit farà ritorno in città e l'amore non tarderà a bussare di nuovo al cuore di entrambi i giovani.

'La Fenice e L'Albratos', il libro di Sanem

Sanem apparirà molto diversa ai fan di DayDreamer ad un anno dalla fine della sua storia con Can. La giovane donna avrà infatti un crollo emotivo che la porterà a stare in una clinica e a ricorrere a delle cure mediche. In ogni caso, la Aydin non riuscirà a dimenticare l'amore della sua vita e deciderà di dedicarsi al lavoro da scrittrice. Con l'aiuto di Yigit che porterà avanti il suo piano fingendo di poter camminare solo con l'ausilio di un bastone, Sanem riuscirà a pubblicare con grande successo il suo libro dal titolo 'La Fenice e L'Albatros'.

Il testo della Aydin, che verrà tradotto in molte lingue, parlerà della storia d'amore che l'ha vista protagonista con l'affascinante fotografo, ma al contrario di quanto è accaduto a lei, nel libro ci sarà il lieto fine per i due innamorati che si sposeranno ed avranno tre figli. Mentre la giovane scrittrice continuerà a disperarsi per essere stata lasciata da Can, quest'ultimo farà ritorno a Istanbul.

Can rivede Sanem in un cinema

Il primo incontro dopo un anno tra Can e Sanem sembrerà riprendere quello inventato dalla coppia durante la prima cena con Fabbri. I due si ritroveranno di fatti per caso in un cinema, ma mentre Can riconoscerà Sanem quest'ultima non lo vedrà pur percependone in qualche modo la presenza.

Sanem, parlando con la propria psicologa, riferirà di aver avuto delle visioni in cui si vedeva felice e sposata con l'uomo dei suoi sogni. Il racconto della scrittrice avverrà tra le lacrime segno che il nuovo incontro tra i due innamorati non sarà semplice da affrontare. Saranno gli amici e il padre di Can, Aziz, a convincere il fotografo a restare in città dando così ai due giovani il tempo per potersi ritrovare. Can e Sanem però non sapranno che avranno davanti a loro nuove e dure sfide da superare.