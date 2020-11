Interessanti novità accadranno a DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV diventata in breve tempo un vero e proprio fenomeno in Italia. Gli spoiler turchi delle puntate in programma nelle prossime settimane su Canale 5 svelano che Can Divit deciderà di abbandonare Istanbul dopo aver troncato i rapporti con Sanem Aydin.

DayDreamer: aria di crisi tra Can e la sorella di Leyla

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve sui teleschermi italiani raccontano che ci sarà aria di crisi tra Sanem e Can. I due resteranno vittima di un diabolico piano organizzato da Yigit e Huma.

Tutto inizierà con precisione quando il fotografo cercherà di dimostrare alla sorella di Leyla che l'editore non ha un socio americano disposto a finanziarie il suo romanzo. Ma la minore delle Aydin si ribellerà all'idea di abbandonare il suo sogno di diventare scrittrice. Per questo motivo, la giovane si scaglierà come una furia contro il maggiore dei Divit.

La situazione già di suo complicata peggiorerà ulteriormente quando Sanem trasformerà il manoscritto nel suo primo romanzo, dove ha raccontato la sua storia d'amore con Can.

Yigit e il fotografo hanno una violenta discussione

Stando alle trame turche della serie tv con Demet Ozdemir si evince che Sanem chiederà al fotografo il permesso per mandare in stampa il suo capolavoro letterario, invitandolo a leggerlo attentamente.

Purtroppo le macchinazioni di Huma e Yigit provocheranno altri grattacapi alla coppia.

In dettaglio, Can si recherà nella capanna nel bosco dove accenderà un falò per scaldarsi prima di accingersi alla lettura del manoscritto. Huma, a questo punto, darà il via al suo perfido piano, mettendosi in contatto con Yigit.

Proprio quest'ultimo informerà la minore delle Aydin che il socio editore pretende di leggere le prime pagine del romanzo la sera stessa. Ed ecco, che Sanem crederà alla versione dell'editore, tanto da decidere di recarsi a prenderlo al capanno insieme a lui.

Yigit, a questo punto, mostrerà le sue vere intenzioni dopo aver convinto Sanem a restare in auto.

Infatti, approfitterà di un momentaneo di distrazione di Can per gettare il romanzo nelle fiamme. Poi, accuserà il fotografo della sua distruzione. Neanche a dirlo, il fratello di Emre respingerà l'accusa, innescando una violenta discussione e avendo uno scontro fisico con lui. Alla fine, l'editore sarà ricoverato in ospedale dopo aver sbattuto la testa contro un angolo.

Sanem e Can prendono strane separate

Huma approfitterà della situazione venutasi a creare per fare credere a Sanem che Yigit rischia di restare paralizzato in seguito alla lite con Can. Una rivelazione, che sconvolgerà la ragazza che pretenderà di avere una delucidazione in merito. In questa occasione, la minore delle Aydin si arrabbierà moltissimo quando capirà che il fotografo non ha letto il suo manoscritto.

Sarà in questo momento che Sanem e Can decideranno di prendere strade separate per poi ritrovarsi solamente un anno dopo, al ritorno di quest'ultimo ad Istanbul.