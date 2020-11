Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate la Fikri Harika, azienda della famiglia Divit, fallirà ed Emre non sarà in grado di tenerla in piedi. Muzaffer e CeyCey tenteranno di salvare l'agenzia grazie all'aiuto di Deren, ma soprattutto di Sanem e Aziz, che dopo essere stato via per motivi di salute tornerà in città.

La Fikri Harika fallisce, Muzaffer e CeyCey tentano di salvarla

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, Aziz tornerà a Istanbul e si troverà di fronte una serie di spiacevoli situazioni. Dopo un anno dall'addio di Can, suo padre si riavvicinerà alla sua famiglia dopo aver risolto i suoi problemi di salute.

Emre sarà costretto a raccontare ad Aziz di essersi trasferito insieme a Leyla da Mevkibe e Nihat in attesa dei lavori all'interno della loro casa. Il minore dei Divit, inoltre, racconterà di non essere riuscito a tenere in piedi la Fikri Harika in seguito all'addio di Can. A quel punto si scoprirà che l'agenzia pubblicitaria della famiglia Divit non esiste più in quanto fallita. Emre spiegherà a suo padre il motivo per il quale Can è stato costretto a lasciare Istanbul e gli racconterà del suo amore per Sanem. A quel punto Aziz si renderà conto che suo figlio maggiore ha sofferto molto e si chiederà dove possa essere andato. Emre e suo padre si metteranno quindi alla ricerca di Can, nella speranza di ritrovarlo e di farlo riavvicinare a Sanem.

CeyCey, Muzaffer e Sanem proveranno a salvare l'agenzia

Dopo il fallimento della Fikri Harika, CeyCey e Muzaffer mettono in piedi un piano per risollevare l'azienda. I due nuovi coinquilini di Sanem rileveranno il marchio dell'agenzia per fondare una loro società, acquistando l'1% di questa e affidando il restante della proprietà a Sanem.

La giovane non sarà entusiasta dell'affare in quanto questa situazione le ricorderà molto la sua storia d'amore con Can. Muzaffer e CeyCey coinvolgeranno anche Deren nei loro piani e la pregheranno di tornare a essere la direttrice creativa dell'agenzia. Aziz si deciderà a conoscere i nuovi proprietari della Fikri Harika e sarà sorpreso di vedere Deren, CeyCey e Muzaffer.

Allo stesso tempo, il padre di Can sarà molto felice di notare il coinvolgimento di Sanem nel nuovo progetto. A quel punto Aziz non creerà nessun problema ai fondatori della nuova Fikri Harika, anzi, deciderà di diventarne socio. L'uomo penserà che tale scelta possa favorire il ritorno di Can in città. L'intento del padre di Emre sarà quello di farlo riappacificare con Sanem.