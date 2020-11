Tanti colpi di scena accadranno nel prossimo episodio di DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca in onda su Canane 5. Le anticipazioni della nuova puntata, che andrà in onda domenica 15 novembre, raccontano che Sanem Aydin e Can trascorreranno attimi di tenerezza. L'aspirante scrittrice avrà la possibilità di lavorare alla nuova campagna di MacKinnon, ma il primogenito dei Divit non verrà messo al corrente della situazione.

DayDreamer - Le ali del sogno, trama del 15 novembre: Sanem nasconde a Can che sta lavorando per MacKinnon

Le anticipazioni di DayDreamer, riguardanti la nuova puntata che verrà trasmessa il 15 novembre su Canale 5, rivelano importanti colpi di scena.

Nel dettaglio, MacKinnon darà il permesso a Sanem per lavorare a nuova campagna pubblicitaria per la Red Mode Cosmetics. A questo punto l'aspirante scrittrice riunirà a casa sua tutto il gruppo di creativi della Fikri Harika. La minore delle Aydin sceglierà di non far sapere niente a Can riguardo la riunione, infatti il progetto dovrà rimanere segreto. Successivamente i ragazzi faranno molta difficoltà a concentrarsi sullo sviluppo delle loro idee, visto che avranno solamente un giorno per creare la campagna pubblicitaria che dovrà stupire MacKinnon. Fortunatamente l'arrivo di Muzaffer porterà un bel po' di spensieratezza e voglia di fare, tanto che anche Deren si lascerà andare un balletto incontrollato.

A tal proposito, l'ex direttrice creativa arriverà addirittura a mostrare il suo affetto nei riguardi di Sanem, la quale resterà piacevolmente sbalordita.

Huma rovina un momento magico tra Sanem e Can

Nel corso della nuova puntata della serie televisiva turca con Demet Ozdemir e Can Yaman, in onda domenica 15 novembre su Canale 5, il gruppo creativo della Fikri Harika saranno molto emozionati nel mostrare la campagna a Can.

Quest'ultimo si complimenterà con loro, in quanto resterà totalmente stupito dalla bella idea che hanno avuto. Inoltre, il maggiore dei fratelli Divit si scuserà con Deren per via dell'atteggiamento sgarbato che ha avuto nei suoi confronti. Non appena Sanem e Can saranno da soli, e avranno l'opportunità di trascorrere attimi di tenerezza, Huma si recherà da loro per interrompere il momento magico tra i due innamorati.