Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda il 6 dicembre Can deciderà di lasciare Istanbul per qualche giorno. Grazie all'aiuto di Emre e Leyla, Sanem riuscirà a raggiungere il fotografo in hotel e i due affronteranno un percorso di terapia di coppia.

La soap opera va in onda ogni domenica alle ore 16:20 su Canale 5 e racconta la storia d'amore divertente e travagliata tra Can Divit, fotografo e proprietario della Fikri Harika, e Sanem Aydin, aspirante scrittrice e nuova dipendente dell'azienda.

DayDreamer, spoiler 6 dicembre: Sanem raggiunge Can in albergo

Durante le scorse puntate, Can è venuto a conoscenza del segreto di Sanem riguardo il profumo venduto a Fabbri. Stando alle anticipazioni, nell'episodio che andrà in onda il 6 dicembre Divit farà un viaggio all'insegna del relax e deciderà di lasciare Istanbul per qualche giorno. L'intenzione di Can sarà quella di fare chiarezza nei suoi pensieri riguardo il suo futuro: dovrà scegliere se andare via con Polen per questioni lavorative o restare a Istanbul con Sanem. Aydin riuscirà a sapere dove sarà diretto Can, grazie all'aiuto di Emre e Leyla. Inizialmente la giovane non vorrà raggiungerlo, ma successivamente si convincerà a farlo e alloggerà nel suo stesso hotel.

La permanenza di Sanem nell'albergo porterà Divit ad affrontare una sorta di terapia di coppia. Durante il loro soggiorno, infatti, i due si scontreranno spesso, ma avranno anche modo di confrontarsi su tante cose irrisolte. Can sarà consapevole che il suo amore per Sanem non è svanito, ma la mancanza di fiducia nei suoi confronti lo porterà a non lasciarsi andare del tutto.

DayDreamer, trama 6 dicembre: Can e Sanem partecipano ad un seminario di sviluppo personale

Can ha sempre dichiarato di avere un problema con le persone che mentono e questo sarà chiaro anche dal suo atteggiamento nei confronti di Sanem. Il pensiero del fotografo si manifesta anche attraverso il suo distacco da sua madre Huma, la quale lo ha abbandonato quando lui era un bambino.

Nonostante Sanem sia consapevole di aver ferito Can, la giovane non si arrenderà e farà di tutto per riconquistarlo. Intanto, durante il loro soggiorno in hotel, i due si iscriveranno ad un seminario di sviluppo personale. Aydin fingerà di essere esperta nel campo e l'argomento affrontato durante l'incontro sarà proprio quello delle bugie. A quel punto, Can e Sanem daranno il via ad un confronto, che poco dopo diventerà uno scontro, e daranno il via ad una terapia di coppia collettiva. In realtà, Aydin e Divit riusciranno a parlarsi come non hanno mai fatto e a guardare le proprie azioni in una prospettiva diversa.