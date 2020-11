Proseguono su Canale 5 le avventure di Can e Sanem: andrà in onda domenica 29 novembre una nuova puntata di DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Prima della messa in onda di Domenica Live, infatti, i telespettatori potranno scoprire come si evolverà la storia d'amore tra i due giovani dopo che il maggiore dei Divit ha scoperto che la sua amata ha ceduto i diritti del profumo da lei creato a Enzo Fabbri. Deluso dall'ennesima bugia della minore delle Aydin, Can si rifugerà in un resort per riflettere sul suo futuro. Sanem lo raggiungerà, ma per la ragazza le cose potrebbe non migliorare: ra di loro ci sarà nuovamente l'ombra di Polen.

Can decide di allontanarsi da Istanbul per trascorrere dei giorni fuori città

Domenica 29 novembre verrà trasmesso un nuovo episodio di DayDreamer, che vedrà la storia d'amore tra Can e Sanem prendere una piega inaspettata. Il fotografo, infatti, sarà furioso con Sanem, dopo aver scoperto che la sua fidanzata ha ceduto il profumo, che per lui rappresenta proprio il loro amore, a Fabbri. Sebbene la minore delle sorelle Aydin ha agito solo per permettere a Can di uscire dalla prigione, questa omissione spingerà Can ad allontanarsi da tutto e tutti. Anche il ritorno di Polen creerà ulteriore scompiglio.

L'ex fidanzata di Can, richiamata a Istanbul da Huma, farà di tutto per allontanare Divit da Sanem, tanto che proporrà al giovane di lasciare la Fikri Harika per impegnarsi in un servizio fotografico nei Balcani.

Can, a questo punto, rifletterà sul suo futuro andando a trascorrere un weekend in un resort fuori città. Sanem, però, non si darà per vinta e grazie all'aiuto di Leyla ed Emre raggiungerà il suo amato.

Leyla ed Emre aiutano Sanem a ricongiungersi con Can

La speranza di Sanem sarà quella di riconquistare la fiducia del fidanzato, ma proprio quando riuscirà ad avvicinarsi a Can sul posto giungerà anche Polen, che potrà contare sull'aiuto della perfida Huma.

Mentre tra le due ragazze crescerà la tensione, l'ex di Can farà il possibile per far accettare il lavoro nei Balcani al fotografo.

L'appuntamento con DayDreamer, per il momento, resta fissato la domenica pomeriggio prima della trasmissione domenicale di Barbara d'Urso. Frattanto, per chi non avesse seguito la romantica storia d'amore di Can e Sanem dall'inizio, La 5 il sabato e la domenica ripropone le repliche a partire dalle 18.