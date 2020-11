Le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno portano i telespettatori della soap con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir a fare un salto in avanti di ben dodici mesi. Infatti, i fan si troveranno catapultati nella vita dei volti che popolano la serie a un anno dalla partenza di Can. I cambiamenti saranno numerosi e non riguarderanno solo Sanem e il maggiore dei Divit ma anche tutti gli altri personaggi, tra questi anche CeyCey e Muzaffer che decideranno di fondare di nuovo la Fikri Harika fallita dopo la partenza improvvisa del fotografo.

Muzo e CeyCey collaborano a un nuovo progetto

Mentre Can girerà il mondo alla ricerca di se stesso, a Istanbul ci saranno molte novità da affrontare. Aziz, padre dei Divit, farà presto ritorno nella sua città, dopo essersi curato il male ai polmoni che lo affliggeva, e durante un dialogo con Emre, oltre a scoprire le sofferenza provate da Can, apprenderà che la sua agenzia pubblicitaria non esiste più. I clienti, dopo aver saputo che il capo è partito, hanno deciso di lasciare l'agenzia e la Fikri Harika è giunta al fallimento. I dipendenti si ritroveranno senza lavoro.

Anche CeyCey, senza la su Ayhan partita con il fratello Osman, resterà senza un impiego ma aiutato da Muzaffer, rientrato nel suo quartiere dopo aver divorziato da Guliz, metterà su un negozietto di ortofrutta.

CeyCey, sempre più bizzarro, venderà la sua merce travestito da Can, essendo ossessionato dal suo ex capo. I due giovani, però, prenderanno una decisione molto importante sia per loro che per gli altri personaggi di DayDreamer. Infatti, la strana coppia di amici acquisterà il marchio della Fikri Harika tenendo per loro una piccola parte di quote e lasciando la maggioranza a Sanem.

Sanem coinvolta nel piano dei due strambi amici

Infatti, CeyCey e Muzo, oltre a richiamare Deren per investirla dell'incarico di direttrice creativa, coinvolgeranno anche Sanem nel loro progetto nel quale si impegneranno molto. La ragazza, dopo l'abbandono di Can, si dedicherà al suo libro che otterrà grandissimo successo.

Ma avrà anche un crollo nervoso legato all'assenza dell'uomo che ama. Per tale ragione, inizialmente, non vedrà di buon occhio la rinascita dell'agenzia che le ricorda così tanto la sua vita accanto a Can, ma le cose sono destinate a cambiare.

Aziz, che inizialmente si era detto contrario a incontrare i nuovi fondatori dell'agenzia per la quale lui aveva lavorato tanto duramente, contento che anche Sanem ne farà parte alla fine incontrerà sia CeyCey che già conosce che Muzaffer che non aveva mai visto. Anche Aziz alla fine deciderà di entrare nel nuovo progetto. I cambiamenti non sono finiti qui perché il ritorno imminente di Can porterà nuovo scompiglio nelle vite di Sanem e degli altri protagonisti di DayDreamer.