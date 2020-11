Nelle prossime puntate di DayDreamer, l'anno di separazione tra Can e Sanem porterà un'ulteriore spaccatura nella coppia. A 365 giorni dalla rottura del loro fidanzamento le loro vite saranno notevolmente cambiate. Sanem sarà una scrittrice affermata, non vivrà più con i suoi genitori, ma in una villa con CeyCey e Muzaffer. Can, invece, ha vagato per mare, con la sua barca, per un anno intero, per poi decidere di rientrare a Istanbul. Arriverà "in incognito" in città, senza avvisare nessuno e per pura coincidenza avrà anche l'opportunità di vedere Sanem, ma la scruterà solamente da lontano. A Istanbul, però, ci sarà qualcuna più furba di lui, che riuscirà a trovarlo appena metterà piede in città.

Sanem e Can si rivedono per la prima volta dopo un anno

La persona in questione è Remide, che assumerà un detective per "scovare" il fotografo". La donna lo convincerà a incontrare suo padre e alla fine ci riuscirà. Can andrà a trovare il padre nella villa di Sanem, diventata la nuova sede della Fikri Harika, che vedrà come soci lo stesso Aziz, la giovane Aydin e, in minima parte, Muzaffer e CeyCey. Quando però verrà a scoprire che quella casa appartiene alla sua ex ragazza, forse per evitare complicazioni, deciderà di andarsene via.

Il fotografo non potrà mai immaginare che quando rientrerà nel molo, dove è ormeggiata la sua barca, troverà la sua Sanem. La ragazza, in un primo momento, gli volterà le spalle e se ne andrà, ma Can riuscirà a fermarla.

Il dolore che Sanem proverà, però, sarà molto forte, così deciderà di congedarlo con un "torna da dove sei venuto".

Aziz diventa socio della Fikri Harika: vuole provare a riavvicinare Can

Sanem tornerà a casa e dirà a CeyCey di aver visto Can e che quest'ultimo è in procinto di partire di nuovo. CeyCey lo raggiungerà al molo e proverà a non farlo ripartire inventandosi una bugia, dicendogli che suo padre si è sentito male.

Così riuscirà a bloccare Can, che tornerà a casa di Sanem per vedere il padre e sarà proprio quest'ultimo il motivo che terrà il fotografo in città e Aziz cercherà, in qualche modo, di coinvolgere Can nelle attività della nuova Fikri Harika, anche per riavvicinarlo a Sanem.

Can deluso per Sanem che ha creduto alla bugia di Yigit

La giovane Aydin e Can riusciranno a dirsi quello che portano dentro? Lo faranno. I due s'incontreranno in giardino e Sanem butterà fuori tutto il suo dolore. Non riuscirà a capire come il fotografo abbia avuto il coraggio di tornare dopo tutto quello che le ha fatto. Inoltre gli rinfaccerà di non averla chiamata nemmeno una volta negli ultimi 365 giorni, per lei poteva essergli successo pure qualcosa di brutto.

Anche il dolore di Can, però, non sarà da meno. Nemmeno lui si capaciterà ancora della mancanza di fiducia che la ragazza ha avuto nei suoi confronti. Un anno prima, infatti, Yigit l'aveva accusato di aver bruciato il diario di Sanem prossimo alla pubblicazione.

Con la complicità di Huma, inoltre, il fratello di Polen aveva fatto credere alla giovane Aydin che a causa di una spinta di Can avrebbe potuto rischiare la paralisi. Ovviamente il diario era stato bruciato dalla stesso Yigit in un momento di gelosia, ma Sanem non ha creduto a Can fin dal primo momento.

I due ragazzi saranno ormai disillusi nei confronti dell'amore, ma l'emozione di rivedersi sarà comunque forte. Riuscirà Aziz, con la complicità dei suoi nuovi soci, a far tornare insieme Can e Sanem?