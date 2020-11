Sta per avviarsi verso il gran finale la Serie TV Doc - Nelle tue mani con Luca Argentero che vede tra i suoi protagonisti anche il perfido primario Sardoni, interpretato dall'attore Raffaele Esposito. In una recente intervista rilasciata al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni", l'attore ha fatto un bilancio di questa sua avventura nel cast della fiction rivelazione dal punto di vista degli ascolti di questa stagione televisiva e ha anticipato che sarà nel cast di un'altra serie di grande successo che andrà in onda nel 2021 su Rai 1.

L'attore di Sardoni in Doc - Nelle tue mani sarà anche in Che Dio ci aiuti 6

Nel dettaglio, l'attore che veste i panni del primario Sardoni nella fiction con Luca Argentero ha anticipato sulle pagine del settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni' che farà parte anche del cast di Che Dio ci aiuti 6, la popolare fiction del prime time di Rai 1 con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela.

E proprio come è già successo con Doc - Nelle tue mani, anche in questa nuova serie televisiva l'attore vestirà i panni del 'cattivo'. "Anche in Che Dio ci aiuti 6 non sarò in un ruolo positivo. Ormai il buono non me lo fanno fare più" ha dichiarato Raffaele Esposito che in un certo modo sembra essersi rassegnato al suo ruolo 'negativo' nelle serie televisive di successo di Rai 1.

Nel cast di Che Dio ci aiuti 6 anche Saurino e Spollon, già visti in Doc - Nelle tue mani

Ma l'attore di Sardoni non sarà l'unico protagonista di Doc - Nelle tue mani che il pubblico avrà modo di rivedere prossimamente nel cast di Che Dio ci aiuti 6. Prenderanno parte alla serie con Elena Sofia Ricci anche Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon.

Quest'ultimo, in una recente intervista, ha dichiarato che vestirà i panni di uno psichiatra infantile che si innamorerà di Monica, interpretata da Diana Del Bufalo, che tornerà di nuovo nel cast della fiction.

Tornando invece al suo ruolo di cattivo in Doc - Nelle tue mani e al fatto che la maggior parte degli spettatori facciano il tifo per Andrea Fanti, Raffaele Esposito ha confessato che per fortuna la gente che incontra per strada gli fa i complimenti per il suo ruolo.

"Forse non osano dirmi niente perché essendo un ex rugbista ho un fisico imponente" ha dichiarato ironicamente al settimanale.

Gli spoiler delle ultime puntate di Doc - Nelle tue mani

Intanto si avvicina il gran finale di Doc: gli ultimi episodi saranno trasmessi il 12 e il 19 novembre su Rai 1. Molti dei nodi che si sono intrecciati verranno finalmente risolti.

Occhi puntati sul dottor Andrea Fanti che dovrà fare i conti con le accuse di aver falsificato i dati di una sperimentazione farmaceutica ma gli spoiler rivelano che l'attenzione sarà alta anche su Agnese, vittima di un malore improvviso.