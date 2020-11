Giovedì 19 novembre sarà trasmessa l'ultima puntata di Doc - Nelle tue mani. Stando alle anticipazioni, nel prossimo episodio intitolato 'Io ci sono', Andrea dovrà fare i conti con due brutte realtà: la malattia di Agnese e le accuse di aver falsificato dei documenti. Gli ascolti dell'ultima puntata di Doc hanno superato addirittura quelli di Harry Potter.

La Serie TV andrà in onda alle ore 21:25 su Rai 1 e, seppure con un solo episodio, continua ad ottenere un numero elevato di ascolti.

Spoiler giovedì 19 novembre: 'Io ci sono'

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Doc, nella prossima puntata si farà sempre più salda l'ipotesi che Agnese possa non farcela.

Nella scorsa puntata, infatti, la donna aveva avuto un malore improvviso. Agnese, continuerà ad essere in condizioni di salute preoccupanti che andranno peggiorando sempre più con il passare del tempo. I medici arriveranno a pensare addirittura di non avere speranze che lei possa sopravvivere. Andrea, dal suo canto, farà di tutto per salvarla e chiederà l'aiuto degli altri medici per far fronte a questo problema. Gli atri dottori ce la metteranno tutta per cercare di capire quale possa essere la malattia che sta riducendo Agnese in fin di vita.

Fanti, inoltre, dovrà scontrarsi ancora una volta con le accuse che gli sono state mosse da parte di un ex specializzando, secondo cui il medico avrebbe falsificato dei documenti che riguardavano una sperimentazione farmaceutica.

Andrea correrà quindi il rischio di essere allontanato dall'ospedale per sempre. Intanto, Luca Argentero ha commentato l'ultima puntata affermando che ci sarà un finale che lascerà i telespettatori senza fiato.

Doc - Nelle tue mani batte Harry Potter per numero di ascolti

Da circa un mese, in prima serata su Rai 1, va in onda ogni giovedì Doc - Nelle tue mani, fiction che vede come protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti.

Nonostante la riduzione degli episodi ad una singola puntata a settimana, Doc continua a conquistare il pubblico italiano. A riprova di ciò la gara di ascolti vinta giovedì 12 novembre contro la saga Harry Potter andata in onda su Canale 5.

Quella del maghetto più famoso della storia del cinema fantasy è una saga che Mediaset aveva riproposto da poco, esattamente a marzo scorso quando l'Italia si preparava al lockdown: in quell'occasione più di tre milioni di telespettatori furono tenuti incollati allo schermo.

Una popolarità senza tempo insomma, che non è però stata sufficiente contro Doc: la fiction che racconta la vita di Pierdante Piccioni ha totalizzato infatti circa 7 milioni di telespettatori con uno share pari al 28% davanti proprio ad Harry Potter e la pietra filosofale (l'episodio iniziale della saga) che in onda su Canale 5 ha ottenuto il 13.1% di share a fronte di circa 2 milioni e mezzo di spettatori.