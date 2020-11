Giovedì 5 novembre su Rai 1 alle 21:25 sarà trasmessa una nuova puntata della Serie TV "Doc- Nelle tue mani". Secondo le anticipazioni, Andrea Fanti indagherà sul Satonal e cercherà di capire tutti i misteri che ci sono dietro questo farmaco. Il dottor Sardoni e la moglie si sentiranno minacciati e avranno paura che la verità possa venire fuori. Inoltre in ospedale giungerà Chiara in stato di overdose e Lorenzo Lazzarini aiuterà la sua vecchia fiamma, mentre Gabriel penserà seriamente all'ipotesi di restare in Italia e venire meno alla promessa fatta alla sua famiglia.

Trama puntata del 5 novembre: Chiara arriva in ospedale in stato di overdose

"Perdonare e perdonarsi" è il titolo dell'episodio in onda questa sera. Lorenzo Lazzarini troverà sulla sua strada la sua ex, Chiara. La ragazza giungerà in ospedale in stato di overdose per la troppa assunzione di farmaci. Intanto Marco Sardoni e la moglie si troveranno in grosse difficoltà, perché il dottor Fanti proseguirà nelle sue indagini sul Satonal. La coppia inizierà a preoccuparsi seriamente quando Andrea scoprirà che, a causa di questo farmaco, diversi pazienti potrebbero aver perso la vita. Spinto da un forte sentimento di giustizia, cercherà di capirci qualcosa.

Come si evince dallo spot trasmesso su Rai 1, Andrea parlerà con Agnese, con quest'ultima che gli chiederà informazioni sul perché ha deciso di riprendersi i dati della sperimentazione e la reazione di Fanti sarà immediata.

Il medico farà presente come, secondo lui, più di qualcosa è poco chiaro e la donna lo metterà in guardia dal compiere gesti avventati, anche se gli dirà che resterà al suo fianco pronta a sostenerlo. In tutto questo Andrea e Giulia saranno più vicini e il loro rapporto si farà molto intimo. Infine Gabriel dopo aver baciato Elisa, rifletterà all'idea di non partire più per l'Africa, ma per lui sarà complicato raccontare tutto alla propria famiglia.

Anticipazioni del 12 novembre: Agnese ha un malore

In base alle anticipazioni della puntata del 12 novembre, Andrea Fanti porterà avanti le sue ricerche sul Satonal, ma sul suo carico penderà un'accusa da parte di un ex specializzando che lo incolperà di aver falsificato i dati della sperimentazione scientifica.

Per lui sarà difficile difendersi, perché a causa della sua amnesia non ricorderà nulla di quanto successo in passato e, pertanto, chiederà l'aiuto delle persone che gli sono vicine. Inoltre Lorenzo Lazzarini porterà avanti una sfida difficile, in quanto proverà a far inserire Chiara nella lista dei trapianti. Nel corso dell'episodio Agnese all'improvviso avrà un malore.

Record di ascolti per Doc-Nelle tue mani

Anche questa settimana andrà in onda un solo episodio di "Doc- Nelle tue mani", fiction che sta sbancando i dati auditel. Infatti negli ultimi 15 giorni è risultato come il programma più visto con oltre 7 milioni di spettatori e uno share di poco inferiore al 30%. Una scelta quella della tv di stato giustificata dalla messa in onda di "AmaSanremo", trasmissione condotta da Amadeus che ha il compito di selezionare i migliori giovani in vista della nuova edizione del Festival di Sanremo.

L'idea però non si è rivelata vincente, poiché i dati auditel hanno riscontrato un seguito di appena 2 milioni di utenti con uno share del 12%.