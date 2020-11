Non si placano i momenti di tensione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo la diretta di lunedì scorso, 2 novembre, Pretelli ha scelto di fare un passo indietro in questa storia ammettendo di aver capito che quello che prova nei confronti di Elisabetta non è un sentimento di pura amicizia. Lui vorrebbe altro ma in questo momento Gregoraci non è disposta a mettersi in gioco al 100% all'interno della casa di Cinecittà. Ieri sera, però, tra i due c'è stata una nuova discussione al termine della quale Elisabetta ha usato termini che hanno offeso il modello.

La rottura tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al GF Vip

Nel dettaglio, dopo che Pierpaolo aveva provato a ignorare Elisabetta per tutto il giorno all'interno della casa del Grande Fratello Vip, si è riavvicinato a lei per un nuovo confronto.

E così il ragazzo ha ribadito nuovamente che a lui fa male doverle dare soltanto degli abbracci perché i suoi non sono quelli di un semplice amico.

"Ieri mi sono detto: ok devo voltare pagina e andare avanti", ha dichiarato Pretelli aggiungendo che in questo momento non sta seguendo il suo cuore, bensì la testa per potersi pulire da questa infatuazione che prova nei confronti di Elisabetta. "Non riesco a guardarti come un'amica" ha ribadito Pierpaolo, confermando di fatto di essersi quasi innamorato dell'ex signora Briatore.

Pierpaolo prende le distanze da Elisabetta

La posizione di Elisabetta, però, è stata molto chiara fin dal primo momento: la showgirl ha sempre ribadito la sua posizione di non volersi spingere oltre all'interno della casa più spiata d'Italia, complice il fatto che c'è suo figlio da fuori che la segue e la guarda 24 ore su 24.

Ecco perché Gregoraci ha sempre parlato di "amicizia speciale" con Pierpaolo.

Al termine del confronto, però, Gregoraci ha offeso Pierpaolo dicendogli: "Tu solo il velino puoi fare!", riferendosi all'esperienza di Pretelli nello storico programma satirico di Antonio Ricci Strscia la notizia, in onda su Canale 5, dove fu uno tra i primi velini uomo.

"Solo il velino puoi fare": Gregoraci sbotta contro Pierpaolo

A quel punto, dopo che Gregoraci ha sbottato, Pierpaolo non ha nascosto di essersi offeso e si è sfogato con Andrea Zelletta. Quest'ultimo ha provato così a rincuorarlo dicendogli che probabilmente Elisabetta ha detto questa cosa perché era agitata e gli ha consigliato di non prendersela.

Zelletta ha fatto anche il suo esempio, dicendo che è stato scelto come concorrente del Grande Fratello Vip non per il suo passato da modello di Armani bensì perché è stato un'ex tronista di Uomini e donne. "Dai non c'è niente di male, ci sta" ha chiosato Andrea provando a tirare su Pierpaolo dopo lo scontro con Elisabetta.