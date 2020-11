Che i rapporti tra Fedez e Fabri Fibra siano tutt'altro che idilliaci non è certo una novità, la reciproca mancanza di simpatia è di dominio pubblico, ormai da anni. Ciò che non è ancora noto ai più – o almeno, non lo era fino a qualche ora fa – è il motivo scatenante dei dissapori, al di là delle note e palesi differenze stilistiche tra il Rap classico di Fabri Fibra ed il pop-rap di Fedez, che da sole non bastano certo a spiegare un'ostilità che si protrae ormai da quasi un decennio.

Ed effettivamente non sarebbe stata soltanto la diversa visione del rap a corrodere l'iniziale reciproca stima artistica.

Stando infatti a quanto dichiarato ieri, 8 novembre 2020, da Fedez in una diretta su Twich, ad alimentare lo scontro – che attualmente può sicuramente considerarsi sopito, ma non è mai stato risolto con strette di mano o pacificazioni di altro genere, almeno a livello pubblico – sarebbe stata una dichiarazione di Fabri Fibra del 2013.

Fedez dichiara di aver ricevuto una proposta dalla Tempi Duri di Fabri Fibra e Paola Zukar: 'Ma andai in Tanta Roba'

L'autore di "Bugiardo", intervistato da RTL, avrebbe asserito all'epoca di non conoscere Fedez, suscitando così il disappunto dell'ex giudice di X Factor, secondo cui Fibra avrebbe deliberatamente finto di non conoscerlo.

Fedez ha inoltre aggiunto che Fibra, anni prima dell'intervista del 2013, avrebbe invece speso pubblicamente belle parole per lui in un'intervista.

E non finisce qui, perché – sempre stando alla versione dei fatti proposta dal compagno di Chiara Ferragni – le belle parole di Fabri Fibra sarebbero arrivate nel periodo in cui l'allora giovanissimo Fedez si trovava a dover decidere se entrare o meno a far parte della "Tempi Duri Records", etichetta guidata proprio da Fabri Fibra e della sua manager, Paola Zukar.

"Proprio nel periodo in cui dovevo prendere questa decisione – ha spiegato Fedez, riferendosi alla proposta della Tempi Duri – Fibra fece un'intervista. In quel periodo nessuno mi dissava, ero considerato la nuova promessa del rap. Fibra disse che ero il nuovo che avanza. Per me era un sogno, però decisi comunque di non andare con loro (Tempi Duri, ndr), andai invece con Tanta Roba (altra nota label del rap italiano).

[...] In radio nel 2013 chiesero a Fabri Fibra un'opinione sulla mia musica, disse di non conoscermi. Io ero un ragazzino testa calda, me la legai al dito, pensai: ma perché? In realtà mi conosci! Non personalmente, ma aveva già parlato bene di me nelle interviste. [...] Il nostro litigio nasce così, da questa stupidaggine, dal fatto che io rimasi male perché lui finse di non conoscermi.

Fedez e le critiche a Fibra durante X Factor: 'Rap un po' di me...'

Successivamente, Fedez ha citato altri episodi, avvenuti successivamente, relativi ai dissapori con Fibra, omettendone però uno sicuramente degno di nota, come fatto notare da un utente tra i commenti. L'autore del commento ha ricordato quando, durante una puntata di X Factor, Fedez definì la musica di Fabri Fibra come "rap un po' di me...".