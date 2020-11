Nella puntata del GF Vip del 2 novembre, Paolo Brosio è stato rimproverato più volte per le cose che ha fatto e detto nella casa nei suoi primi tre giorni di permanenza. Alfonso Signorini, in particolare, ha informato il neo concorrente della punizione che gli autori hanno pensato per lui per aver spoilerato alcune cose che accadranno a breve nel gioco. I fan del programma, ma anche lo stesso toscano, hanno protestato perché Andrea Zelletta non ha ricevuto nessun provvedimento: anche il pugliese ha riportato delle anticipazioni ai compagni al rientro in casa dai due giorni di "isolamento".

Brosio in nomination per punizione al GF Vip

"Avevi firmato un patto di riservatezza col GF Vip e non l'hai rispettato. Hai raccontato ai vipponi cose inerenti al gioco, come i nomi delle nuove entrate e l'allungamento dello show. Sapevi di non poterlo fare", con queste parole Signorini ha informato Brosio della punizione nella quale è incappato per aver fatto degli spoiler non autorizzati ai compagni di reality.

Il concorrente è finito di diritto in nomination per le anticipazioni che ha fatto sulle prossime puntate.

Paolo ha provato a giustificarsi dicendo che le informazioni sull'esterno non sarebbe stato lui il primo a darle. "Alfonso, sapevano già tutto, io ho solo confermato. Non sono stato io, capisci?

Un altro oltre a me è stato fuori, una persona che è uscita e poi rientrata".

Il toscano non ha mai fatto il nome di Zelletta, ma è chiaro che si stava riferendo a lui quando ha detto che un altro inquilino della casa avrebbe anticipato i nuovi arrivi nel cast e il prolungamento del format fino a febbraio prima di lui.

Zelletta nega i contatti con l'esterno: fan del GF Vip non gli credono

Signorini non ha voluto approfondire l'accusa che Brosio ha lanciato in confessionale sull'altro vippone che avrebbe spoilerato molte cose prima di lui, ma i telespettatori sanno benissimo di chi si tratta e speravano ricevesse la stessa punizione di Paolo.

Quest'ultimo, al termine della puntata del 2 novembre, si è rivolto ad Andrea con queste parole: "Sappiamo tutti che non sono stato l'unico. La mia è stata solo una conferma. Sapevano già tutto".

Zelletta ha preso le distanze dal compagno d'avventura, smentendo categoricamente delle affermazioni che in realtà ha fatto (e che le telecamere del GF Vip hanno ripreso e mandato in onda nei giorni scorsi).

"Io sono stato in una parte dove non avevo nemmeno il telefono", ha ripetuto il pugliese ieri sera a fine diretta.

La richiesta degli spettatori del GF Vip

Chi segue il GF Vip 24 ore su 24 su Mediaset Extra, ha usato Twitter per supportare Brosio e per puntare il dito contro le bugie che sta raccontando Zelletta da quando è rientrato in gioco.

"Paolo è giustamente inca... con Andrea e gli dice di dire le cose come stanno", "Zelletta dice che non aveva un telefono, allora è un veggente", "Io detesto Brosio, ma se hanno punito lui per aver spifferato cose sull'esterno, dovevano fare lo stesso con comodino", "Non ci vuole tanto per capire che stanno insabbiando che Zelletta sapesse tutto perché gli autori hanno fatto una figura di m... Dovevano assicurarsi che non avesse contatti. Non si possono spu... da soli".

"Andrea è un vigliacco. Ha lasciato che punissero Brosio al posto suo", "Paolo ha ragione, perché deve andare in nomination solo lui? Pure Zelletta ha parlato, e anche di più", "Zelletta ti conviene sputare il rospo", "Anche lui ha portato informazioni nella casa, nessun provvedimento?

".

A dare ragione a questi utenti, ci sono dei filmati in cui si sente l'ex tronista di Uomini e Donne spoilerare gli ingressi di Bettarini e Selvaggia Roma, ma anche l'allungamento del reality, il tutto dopo essere uscito dalla casa per due giorni per controlli medici.