Giornate difficili per Dayane Mello al GF Vip: la brasiliana, infatti, si sta attirando addosso le antipatie di alcuni dei coinquilini con le esternazioni che sta facendo. Dopo aver discusso con Tommaso Zorzi per la quantità di vino che assume, la modella ha avuto parole dure anche su Elisabetta Gregoraci, della quale ha parlato con toni polemici in uno sfogo con Adua Del Vesco.

Lite per del vino di troppo al GF Vip

A poco più di 24 ore da una nuova puntata del GF Vip, Dayane sta litigando un po' con tutti, senza tenere troppo conto del rischio che corre essendo in nomination.

I malumori della Mello sono cominciati sabato sera, quando Tommaso ha intercettato una sua critica sulla quantità di vino che la produzione ha fornito ai concorrenti per la cena: la modella ha detto che sono arrivate poche bottiglie perché alcuni abitanti della casa non saprebbero contenersi.

"Zorzi non è responsabile, non sa bere", ha detto la brasiliana a Massimiliano, forse pensando che l'influencer non l'avrebbe sentita.

Tra i due è cominciata una lite che ha coinvolto un po' tutti i vip: soltanto Adua e Morra hanno difeso Dayane, dicendo che le sue intenzioni erano a fin di bene, gli altri si sono schierati con Tommy soprattutto conoscendo il passato in casa dell'indossatrice.

"Sei una para...a. Sei stata la prima a chiedere un bicchiere più grande così ci andava più vino. Ma poi non eri tu che sei caduta vestita in piscina perché troppo ubriaca?", ha ribattuto Zorzi.

Dayane critica il successo di Elisabetta

La Mello non ha criticato soltanto Tommaso sabato sera: prima di andare a dormire nella "lavatrice" (una stanza particolare della casa del GF Vip), la ragazza si è sfogata con Adua su una compagna di reality che aveva dato ragione a Zorzi poco prima.

Su Elisabetta, che si è schierata con l'influencer nella discussione sul vino, Dayane ha detto cose poco carine, soprattutto in riferimento al suo lavoro nel mondo dello spettacolo. "In questa donna non c'è niente, c'è la storia, c'è suo figlio. Io non so cosa c... ha fatto nella sua vita, che carriera ha", ha tuonato la brasiliana davanti a una silenziosa Del Vesco.

"Ha fatto tanto solo perché ha sposato un miliardario, è così. Ha voluto fare il percorso più facile. Questo è quello che penso di lei. Mi ha dimostrato altro? No, niente".

Dayane ci è andata giù pesante con Elisabetta, soprattutto quando ha tirato in ballo il matrimonio con Flavio Briatore, che secondo la ragazza sarebbe stato determinante nel percorso professionale della coinquilina.

Dayane in nomination per l'eliminazione al GF Vip

"Io ho fatto tanto nella vita, per cosa? Per venire qua e vedere una servita e riverita e che non sa fare un ca...?", ha aggiunto Dayane Mello nello sfogo che molti siti di Gossip hanno riportato questo 15 novembre.

Dayane, dunque, ha inserito nella sua "lista nera" anche Elisabetta: dopo due mesi di convivenza, la modella sembra non andare d'accordo con parecchi abitanti della casa, da Francesco Oppini a Tommaso Zorzi, e ora anche la Gregoraci è finita nel mirino delle sue aspre critiche.

Lunedì 16 novembre andrà in onda una nuova puntata in diretta del GF Vip e la brasiliana rischia di essere eliminata: in nomination ci sono Dayane, Massimiliano Morra e Andrea Zelletta e uno di loro (il meno votato dal pubblico) lascerà definitivamente il gioco.