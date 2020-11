La contessa Patrizia De Blanck non ha preso affatto bene la nomination al Grande Fratello Vip. La donna, nominata da Stefania Orlando, Adua Del Vesco e Giulia Salemi, se l'è presa in particolare con queste ultime due subito dopo la diretta del 16 novembre. La donna non le ha certo mandate a dire e ha chiaramente manifestato la volontà di rompere ogni rapporto sia con Adua che con Giulia. Nemmeno il gesto distensivo dell'attrice oggi a pranzo, ha fatto cambiare idea alla contessa che, come noto, è finita al televoto di questa settimana con Francesco Oppini.

Patrizia De Blanck furiosa per la nomination se la prende con Giulia

Patrizia De Blanck è finita al televoto insieme a Francesco Oppini dopo essere stata nominata da Stefania, Adua e Giulia. La contessa non ha digerito la cosa, tanto che, dopo la diretta del Grande fratello Vip, ha duramente attaccato Giulia Salemi e Adua Del Vesco. Riferendosi all'influencer, Patrizia ha dichiarato: "La prima che arriva qua dopo due mesi e mi nomina. Vattene non ti voglio neanche vedere". Una dura presa di posizione quella di De Blanck che, non contenta, ha ribadito: "Tu per me sei cancellata per sempre".

Al Gf Vip De Blanck inveisce contro Adua e Giulia: 'Non vi parlerò più'

Nel mirino della contessa anche Adua Del Vesco alla quale ha riservato lo stesso trattamento di Giulia Salemi.

Ad entrambe ha infatti detto: "Voi due cancellate il mio nome, perché non vi parlerò mai più". Una reazione forte quella di Patrizia De Blanck che, con queste dure parole, non ha fatto altro che esternare il suo disappunto per la nomination. Le due gieffine di contro, hanno cercato di spiegarsi senza successo, visto che Patrizia sembra avere tutte le intenzioni di rompere ogni rapporto cn le due.

La contessa non ci sta e rifiuta il gesto di Del Vesco: 'Da quelle mani non voglio niente'

Adua, nel corso del pranzo di oggi, ha cercato in qualche modo di riavvicinarsi a Patrizia offrendogli del gelato, ma il suo gesto è stato rifiutato in malo modo dalla contessa che ha esclamato: "Io da quelle mani non voglio niente".

Una reazione spropositata a detta di molti utenti dei social che, in queste ultime ore, stanno criticando l'atteggiamento di Patrizia De Blanck. Anche Stefania Orlando ha nominato Patrizia nella diretta di ieri e, proprio la conduttrice, su consiglio di Tommaso Zorzi, lo ha confessato alla diretta interessata. La contessa nel suo caso, non si è alterata più di tanto, anche se si è detta dispiaciuta.

Si ricorda che il televoto che vede a rischio la contessa De Blanck e Francesco Oppini e che si chiuderà venerdì prossimo, non prevede l'eliminazione. Come accaduto anche nelle settimane scorse, il meno votato tra i due concorrenti, sarà poi il primo nominato delle prossima puntata del Grande fratello Vip.