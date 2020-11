“Flavio Briatore mi ha chiesto di risposarlo”. Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare della confidenza fatta nei giorni scorsi a Giulia Salemi nel corso della diciannovesima puntata del GF Vip. La showgirl aveva riferito alla coinquilina che l’ex marito le ha fatto la proposta durante il lockdown che hanno trascorso insieme al figlio Nathan Falco. “Mi sono lasciata scappare un racconto che non avrei voluto condividere” - ha ammesso poi la quarantenne di Soverato quando è stata stuzzicata sull’argomento da Alfonso Signorini.

“Per noi è stato come tornare ai vecchi tempi e un giorno ha detto di essere ancora innamorato e che avremmo dovuto risposarci.

Forse non dovevo dirlo, ma è una cosa bella” - ha aggiunto la conduttrice televisiva che incalzata dal direttore del settimanale Chi ha precisato di aver sempre mantenuto un ottimo rapporto con Briatore ma che fatica a immaginare un futuro di coppia. “Non siamo riusciti a risolvere troppe cose per colpa di entrambi”.

Elisabetta Gregoraci: 'Flavio mi ha detto di essere ancora innamorato'

Nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci ha raccontato al Grande Fratello Vip un retroscena inedito relativo al rapporto con Flavio Briatore. La coppia si è separata nel 2017 ma, al di là di alcune dichiarazioni sopra le righe, ha sempre mantenuto buoni rapporti come più volte ha confermato la showgirl. Quest’ultima ha raccontato a Giulia Salemi di aver ricevuto una proposta di matrimonio dall’ex team manager della Benetton durante il lockdown.

Sulla questione è tornato Alfonso Signorini nel corso della puntata del 16 novembre del reality show di Canale 5 con la conduttrice televisiva che ha spiegato che quei giorni trascorsi insieme le hanno fatto rivivere emozioni del passato.

“È quasi come se non ci fossimo mai separati, lui per me è troppo importante” - ha aggiunto la conduttrice televisiva sottolineando che trascorre ancora molto tempo insieme all’ex marito e che, probabilmente, per tale motivo è ancora più complicato voltare pagina.

“Con Flavio e Nathan mi considero ancora una famiglia”.

'Un futuro di coppia? Penso di no'

Incalzata dal conduttore del GF Vip Elisabetta Gregoraci ha riferito di non aver risposto alla proposta di nozze di Flavio Briatore. “Siamo un po’ anomali come persone separate, sono ancora molto legata a lui” - ha affermato la showgirl che ha precisato di non credere, in ogni caso, a un futuro di coppia.

“Non lo so, ma penso di no perché non siamo riusciti a risolvere delle cose che dopo 13 anni hanno portato alla rottura. Poi ho paura di far peggio” - ha chiosato la quarantenne di Soverato che non ha negato di aver commesso qualche errore durante la relazione con l’ex marito. “Le colpe ce le abbiamo entrambi”.