Lunedì 2 novembre su Canale 5 è andata in onda la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 5. In diretta Elisabetta Gregoraci è stata duramente criticata da Antonella Elia e dall'ex gieffina Guenda Goria. Al termine della puntata, la showgirl ha rimproverato Pierpaolo Petrelli di non difenderla mai. A tal proposito l'ex velino di Striscia la Notizia ha ammesso di essere stanco per la situazione creata.

Elisabetta e Pierpaolo di nuovo distanti

La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 5 è stata molto pesante per Elisabetta Gregoraci. La 40enne è stata messa nuovamente alle strette per il legame instaurato con Pierpaolo Petrelli.

Secondo alcuni la showgirl non sarebbe realmente interessata al suo coinquilino, ma sarebbe una strategia. A compromettere lo stato d'animo della Gregoraci, ci ha pensato anche l'intervista rilasciata da Guenda Goria al settimanale Chi in cui ha definito Elisabetta 'poco umana'.

Al termine della puntata la gieffina ha avuto un crollo. L'ex moglie di Flavio Briatore ha rimproverato Pierpaolo di non prendere mai le sue difese in diretta. A quel punto il diretto interessato ha spiegato che, durante la messa in onda, non riesce a non pensare a determinate cose. L'ex velino di Striscia la Notizia ha confidato di avere molti dubbi sul rapporto con Elisabetta: "Rimando rimando, ma un po' ci rimango male".

Parlando con la stessa Gregoraci e Andrea Zelletta, il 30enne si è detto stanco per la situazione che si è venuta a creare. Per questo motivo ha proposto una soluzione drastica: "Allora stoppiamo, basta". Petrelli ha sostenuto che lui non riesce mai a dire cosa pensa realmente mentre la showgirl ogni puntata viene attaccata per il suo approccio.

Poco dopo, il giovane ha chiosato: "Lo vedete il mio umore? Ci sono cose che vorrei vivere e non posso vivere". A quel punto l'ex moglie di Flavio Briatore ha cercato di dare un consiglio al 30enne su come comportarsi in puntata: "Davanti alle critiche devi dire basta, me la vedo io".

I consigli di Andrea Zelletta

Dopo avere ascoltato la posizione di Pierpaolo Petrelli e lo sfogo di Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta ha espresso la sua opinione. L'ex tronista di Uomini e Donne ha cercato di spiegare a Petrelli che questa situazione fa stare bene entrambi. Secondo Andrea, Pierpaolo durante la diretta del Grande Fratello Vip 5 dovrebbe difendere un po' di più dagli attacchi il legame instaurato con Elisabetta: "Bisogna lottare per le cose che si fanno". Il compagno di Natalia Paragoni ha spiegato a Elisabetta e Pierpaolo che non possono far passare un messaggio sbagliato all'esterno del Reality Show. Infine, Andrea ha compreso che Petrelli vorrebbe qualcosa di più dalla Gregoraci, ma sa benissimo come stanno le cose.