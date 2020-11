Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 il feeling tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli è sotto gli occhi di tutti con lo stesso ex marito di lei, Flavio Briatore, che sembrerebbe non gradire per nulla la vicinanza tra i due. Stando ad un'indiscrezione riportata dal settimanale Nuovo, l'imprenditore si sarebbe sentito tradito e avrebbe in serbo una sorta di rivincita.

Le indiscrezioni su Briatore

Nell'ultimo numero del settimanale Nuovo, una fonte vicina a Flavio Briatore avrebbe riportato un certo fastidio di Flavio Briatore. A quanto pare l'imprenditore non avrebbe gradito la vicinanza tra la sua ex moglie Gregoraci e Pierpaolo Petrelli.

Per il direttore del magazine Riccardo Signoretti, Briatore starebbe escogitando un piano per colpire la sua ex moglie: "Elisabetta e Flavio, adesso è guerra: lei fa la gattina e lui si sente tradito". Ma non è tutto, perché la fonte vicina a Briatore avrebbe parlato di una rimodulazione degli accordi post-matrimoniali. Al momento del divorzio, il 70enne aveva concesso una serie di benefit ad Elisabetta Gregoraci. Adesso, però, Briatore sarebbe pronto ad apportare delle modifiche.

A quanto pare il noto imprenditore non avrebbe compreso l'atteggiamento mostrato da Elisabetta Gregoraci nella Casa di Cinecittà. Scendendo nel dettaglio, all'imprenditore avrebbe dato fastidio la vicinanza tra la showgirl e Pierpaolo Petrelli: "Troppa vicinanza e le confidenze sul passato della coppia".

Al momento si tratta solo di supposizioni, poiché il diretto interessato non ha confermato o smentito quanto riportato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Signorini: 'Elisabetta era preoccupata per l'ingresso di Bettarini'

Anche l'ultimo appuntamento via social di Casa Chi ha visto come protagonista la showgirl calabrese, questa volta per via del rapporto con Stefano Bettarini.

Secondo Alfonso Signorini, Elisabetta era preoccupata per l'ingresso dell'ex calciatore nel Reality Show. Per questo motivo la Gregoraci avrebbe invitato il "Betta" a non parlare di certe cose in puntata "perché non era il caso". Alfonso Signorini ha precisato che questa storia non potrà più essere discussa al Grande Fratello Vip 5, perché il 49enne - come noto - è stato squalificato per aver proferito una bestemmia.

Contattata dal settimanale Nuovo, Paola Perego avrebbe però fornito delle informazioni sul presunto feelig del duo Gregoraci-Bettarini ai tempi di Buona Domenica. La conduttrice televisiva ha chiosato: "Si scambiavano attenzioni particolari". Secondo Perego, i rapporti tra i due si raffreddarono solo perchè Briatore poteva avere intuito qualcosa. A confermare la versione della presentatrice ci ha pensato anche l'ex fidanzato di Elisabetta Mino Magli stando al quale effettivamente ci sarebbe stata una liasion tra Elisabetta e Stefano.