Nella serata di ieri, lunedì 2 novembre, Giulia De Lellis si è lasciata andare a una serie di confessioni inedite sulla storia d'amore finita con Andrea Damante. A chi ancora la accusa di aver tradito l'ex iniziando a frequentare un suo caro amico, la giovane ha fatto sapere che le cose non sarebbero andate affatto così: Carlo Beretta sarebbe stato solo un conoscente del "Dama" e la loro frequentazione è alla luce del sole, al contrario di quelle che vivrebbe il dj da mesi in gran segreto.

Lo sfogo di Giulia De Lellis contro l'ex Andrea

Mentre era in treno, Giulia De Lellis ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa: innanzitutto, la romana ha smascherato due persone che in un ristorante di Milano l'hanno fotografata di nascosto mentre pranzava con Carlo Beretta.

La ragazza ha precisato di essere infastidita soprattutto perché il suo nuovo compagno non gradisce che sia violata la loro privacy: per questo motivo, sul profilo Instagram della 24enne sono state pubblicate le immagini dei due uomini che l'hanno paparazzata e poi hanno inviato gli scatti ad alcune pagine di Gossip.

Lo sfogo più interessante, però, l'influencer ce l'ha avuto poco dopo quando ha fatto nuovamente chiarezza su come è nata la sua conoscenza con quello che dai più è stato descritto come un caro amico di Andrea Damante. "Non mi piace passare per quella che non sono, soprattutto se l'argomento è una grande mancanza di rispetto che io per prima ho subito e che non auguro neppure al mio peggior nemico", ha esordito l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne in merito al tradimento che si dice abbia fatto al dj.

Frecciatine di Giulia De Lellis al 'Dama' sui social

"Io con un amico, mai!", ha ripetuto più volte Giulia De Lellis dopo aver sottolineato che ci sarebbero tante sue ex amiche che potrebbero testimoniare che invece qualcun'altro non si sarebbe mai fatto i suoi stessi scrupoli. La giovane ha lanciato parecchie frecciatine al veleno nei confronti di Damante ma senza mai nominarlo direttamente: era chiaro, però, che gran parte delle cose che ha puntualizzato ieri sera su Instagram, la romana le abbia dette per chiarire che lei non ha mai tradito Andrea, anche se da parte sua ne ha ricevute parecchie di mancanze di rispetto.

"Facile andare in tv, dire cose basate sul niente, piangere il morto e poi farsi i cavoli propri per mesi di nascosto", ha aggiunto con tono piccato la 24enne in riferimento ai flirt che il suo ex avrebbe vissuto di recente, sebbene in pubblico si mostri ancora sofferente e dispiaciuto per la loro rottura.

"Non confondetemi con questa cosa qua. Io mentre sono fidanzata con un amico non c'andrei mai, ma c'è chi lo fa. Io no, non riuscirei mai a guardarlo l'amico di un mio ex".

Giulia De Lellis chiarisce il legame Damante-Beretta

Dopo aver chiesto ai suoi followers di Instagram se qualcuno si lascerebbe andare col migliore amico di un ex, Giulia ha precisato: "Io no, non ci riuscirei". "Ma con un compagno di giochi, una persona che vedi occasionalmente magari quattro o cinque volte l'anno, se è figo e intelligente, forse sì. Con un amico non si fa, sono stata chiara?".

La De Lellis, dunque, ha sostenuto che tra Damante e Beretta non ci sarebbe mai stata la forte amicizia che Andrea ha decantato sui social e nell'intervista che ha rilasciato a Verissimo: l'influencer ha detto che i due sarebbero stati poco più che conoscenti e non grandi amici.

Le stoccate che la 24enne ha rifilato all'ex fidanzato, sono state tante e tutte molto pungenti: tra le righe e senza mai fare il suo nome, la giovane ha fatto sapere che il Dama non avrebbe sofferto affatto per la loro separazione, anzi si farebbe gli affari propri da mesi ma in gran segreto.