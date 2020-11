Il cast e la troupe di Gomorra sono tornati sul set per le riprese della quinta stagione. Dopo un periodo di lavorazione all'estero, il set si è spostato a Napoli. Gomorra 5 sarà il capitolo conclusivo della serie che arriverà su Sky e Now Tv nel corso del 2021. Si preannuncia una stagione esplosiva per Genny Savastano e il redivivo Ciro Di Marzio, uniti nella lotta per riconquistare il potere. Secondo le anticipazioni riportate da Coming Soon, "l'immortale" avrà un ruolo centrale nel capitolo finale. Tra nuove alleanze e violente lotte tra clan, Ciro e Savastano faranno squadra per ristabilire l'ordine dopo gli avvenimenti della quarta stagione.

Anticipazioni Gomorra 5: si riaccende la guerra tra i clan

Le anticipazioni di Gomorra 5 rivelano che il ritorno di Ciro, interpretato da Marco D'amore, sarà fondamentale nella guerra tra clan. "L'Immortale" era uscito di scena alla fine della terza stagione quando Genny (Salvatore Esposito), seppure a malincuore, gli aveva sparato. Creduto morto, Ciro in realtà è sopravvissuto e la scoperta è stata fatta nel film incentrato su di lui, uscito nelle sale lo scorso anno. Il suo ritorno sarà importante per l'amico Savastano, con il quale dovrà fronteggiare il caos creato a Napoli dopo la fine della tregua con i Levante. Secondo le anticipazioni, il pubblico vedrà Di Marzio nuovamente al fianco di Genny, diventato latitante dopo aver ucciso Patrizia Santoro.

Nel frattempo in città si riaccenderà la sanguinosa guerra tra clan e i due alleati dovranno fare di tutto per affermare nuovamente il potere dei Savastano. In Gomorra 5 riprenderanno i loro ruoli Salvatore Esposito e Marco D'Amore, ma anche Arturo Maselli (Enzo Sangue Blu) e Ivana Lotito (Azzurra Avitabile).

Sul set di Gomorra 5: si torna a girare a Napoli

Anche la lavorazione dell'ultima stagione di Gomorra, come è accaduto per altre produzioni, ha subito un ritardo a causa dell'emergenza sanitaria per la Covid-19. Perciò, le riprese programmate per la primavera sono slittate a settembre, quando è stato allestito il set a Riga e si è iniziato a girare alcune scene dei nuovi episodi che saranno trasmessi su Sky nel 2021.

In questi giorni la produzione di Gomorra 5 ha iniziato la lavorazione anche in Italia. Sono stati allestiti dei set in diversi luoghi del capoluogo campano: in alcune zone di Scampia e Ponticelli, sul lungomare, al Centro Direzionale e sulla Rotonda Diaz. L'inizio delle riprese a Napoli è stato annunciato con entusiasmo dagli attori simbolo"della serie, Esposito e D'Amore, i quali sono apparsi sui social in un video divertente girato durante la lavorazione e pubblicato da Sky Italia.