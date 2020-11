Il giorno successivo alla puntata del Grande Fratello Vip del 2 novembre, Alfonso Signorini ha informato i fan del reality che una richiesta che è stata fatta da molti di loro, sarà presto accolta. Il conduttore ha anticipato che presto anche Andrea Zelletta sarà punito per aver dato delle anticipazioni sui prossimi appuntamenti in diretta, esattamente come è accaduto ieri sera a Paolo Brosio.

Zelletta punito al Grande Fratello Vip: la conferma di Signorini

Non sono passate neppure 24 ore da quando molti spettatori del Grande Fratello Vip hanno protestato sui social network per il mancato provvedimento disciplinare nei confronto di uno dei concorrenti.

Dopo aver assistito al rimprovero che Alfonso ha fatto a Paolo Brosio per gli spoiler che ha dato in casa su quello che è accaduto fuori, i fan del reality si aspettavano che anche Andrea Zelletta fosse punito allo stesso modo.

Anche il pugliese, infatti, ha anticipato i nomi dei nuovi vipponi del cast e l'allungamento del programma fino a febbraio: se Paolo è stato messo di diritto in nomination per aver parlato troppo violando il regolamento, l'ex tronista di Uomini e Donne non è stato neppure redarguito ieri sera.

Nel corso della puntata di Casa Chi che è stata registrata il 3 novembre, Signorini ha fatto una precisazione importante su questa storia che sta facendo storcere il naso a gran parte dell'affezionato pubblico.

Possibile nomination per Zelletta al Grande Fratello Vip

"Stamane sono venuto a conoscenza degli spoiler che ha fatto Andrea. Ho chiesto agli autori, che non mi avevano segnalato l'accaduto, di formulare un provvedimento disciplinare anche per Zelletta, come è successo con Brosio", con queste parole Signorini ha anticipato che presto anche il pugliese sarà punito per aver svelato informazioni "extra" ai compagni d'avventura.

"Ci vuole un trattamento alla pari per tutti", ha aggiunto Alfonso all'indomani del rimprovero che ha fatto a Paolo per aver violato il regolamento svelando gli ingressi in casa di Stefano Bettarini e Giulia Salemi.

In realtà, il giornalista c'aveva provato ieri sera a spiegare al conduttore che non era stato lui il primo a fare degli spoiler sul mondo esterno: "Io ho solo confermato, gli altri sapevano già tutto.

Gliel'ha detto una persona che è uscita e poi è rientrata".

Il padrone di casa del programma di Canale 5, però, non ha approfondito queste affermazioni di Brosio evidentemente riferite al comportamento poco corretto di Andrea, lo stesso al quale ha provato a far dire la verità dopo la diretta, ma senza riuscirci.

Zelletta nega i contatti con l'esterno al Grande Fratello Vip

Finita la puntata in diretta del 2 novembre, Paolo ha provato a far ammettere ad Andrea che anche lui ha trasgredito le regole dando anticipazioni su quello che accadrò prossimamente al Grande Fratello Vip.

"No, io sono stato isolato e non avevo nemmeno un telefono", ha ripetuto Zelletta nelle scorse ore negando ancora una volta di aver fatto degli spoiler sui nuovi ingressi nel cast.

Quello che il pugliese ancora non sa, però, è che esistono dei video in cui lo si sente palesemente confermare che presto ci sarebbero stati almeno due nuovi concorrenti, un uomo e una donna: "Lei non la conosci, si chiama Selvaggia", sussurra il ragazzo all'orecchio di Elisabetta Gregoraci mentre lava i piatti.

Secondo a quello che ha dichiarato Signorini a Casa Chi, venerdì prossimo anche Andrea dovrebbe essere punito come Brosio per aver anticipato notizie che può aver appreso soltanto nei due giorni in cui è stato fuori dalla casa per accertamenti medici, ovvero tra giovedì e sabato della scorsa settimana.