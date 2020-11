La casa del Grande Fratello Vip 5 sta per ripopolarsi: da qui a metà dicembre, infatti, dovrebbero essere dieci i nuovi ingressi nel cast. Il primo a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà per restarci, sarà Cristiano Malgioglio: il cantautore entrerà in gioco dal 30 novembre, mentre altri nove personaggi famosi dovrebbero esordire nel reality tra due o tre settimane al massimo. Nella puntata del 23 novembre, inoltre, Alfonso Signorini informerà i vipponi del sostanziale allungamento che ha subito il programma: la finale è stata rimandata da dicembre all'8 febbraio 2021.

Malgioglio torna al Grande Fratello Vip come concorrente

L'attesa dei fan del Grande Fratello Vip sta per finire: la prossima settimana, lunedì 30 novembre, Cristiano Malgioglio rimetterà piede nella casa più spiata d'Italia a quasi tre anni dall'ultima volta. Il cantautore, però, non sarà ospite speciale come Giacomo Urtis (che tra poche ore dovrebbe salutare i compagni e tornare alla sua vita), bensì un concorrente a tutti gli effetti.

Il numero di Chi che è uscito mercoledì scorso ha riportato le ultime dichiarazioni dell'uomo prima di rientrare nel cast del reality del quale è stato protagonista assoluto nella seconda edizione, quella che ha condiviso con i fratelli Rodriguez, Giulia De Lellis, Tonon e Onestini.

A breve, dunque, Malgioglio entrerà a far parte del gruppo di vipponi che da settembre scorso stanno intrattenendo i telespettatori con le loro storie e con i rapporti che stanno costruendo davanti alle telecamere.

Anticipazioni sui futuri concorrenti del Grande Fratello Vip

Ad anticipare che l'ingresso di Cristiano Malgioglio nella casa del Grande Fratello Vip avverrà il 30 novembre è stato Tvblog.

Il sito d'informazione ha anche regalato altre piccole "chicche" sul reality Mediaset e su come dovrebbero svolgersi le puntate da qui al prossimo 8 febbraio.

Il cantautore protagonista della seconda edizione, infatti, farà da "apripista" a una lunga serie d'ingressi nel cast del programma di Canale 5: lunedì 7 dicembre dovrebbero essere ben cinque i personaggi famosi presentati da Signorini come nuovi inquilini della casa di Cinecittà.

La settimana dopo, ovvero il 14 dicembre, altre quattro new entry dovrebbero entrare a far parte del gioco: pare siano nove in tutto i volti nuovi sui quali punteranno gli addetti ai lavori a partire dal mese prossimo.

Tutti i vip che sono stati scelti per la seconda parte del GF Vip 5 non avrebbero nulla a che fare con gli attuali reclusi, ma sarebbero stati scelti per le loro storie di vita e per integrarsi al meglio con gli altri vipponi.

Stasera la notizia dell'allungamento del Grande Fratello Vip

Oltre all'imminente ingresso in casa di Cristiano Malgioglio come concorrente (che precederà l'arrivo di altre nove new entry), nella puntata del 23 novembre accadrà qualcosa di molto importante al Grande Fratello Vip.

Come ha anticipato venerdì scorso, nel corso della puntata del 23 novembre Alfonso Signorini informerà i vipponi reclusi che il reality è stato allungato di circa due mesi, quindi la loro permanenza tra le mura di Cinecittà non terminerà a dicembre ma i primi di febbraio.

Gli inquilini, quindi, verranno a conoscenza di un'informazione che forse la maggior parte di loro non avrebbe mai voluto sentire: il programma di Canale 5 è stato premiato dalla rete per gli ottimi ascolti, quindi chi resterà in gioco dovrà trascorrere il Natale, il Capodanno e l'Epifania lontano dai propri cari e sotto le telecamere.