Non sono giorni semplici per Elisabetta Gregoraci. Nella ventunesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 23 novembre, la showgirl calabrese ha avuto uno scontro con Giulia Salemi per fatti risalenti ad una vacanza in Sardegna di tre anni fa. Secondo la conduttrice, l'italo-persiana ci avrebbe provato con l'ex marito Flavio Briatore. L'influencer ha replicato affermando di non essere né una gatta morta, tantomeno un'accattona. Nel corso di quella serata, il conduttore Alfonso Signorini aveva annunciato il prolungamento del programma sino a febbraio 2021 e la reazione da parte della Gregoraci non è stata positiva.

La concorrente del GF Vip non vuole passare le feste natalizie lontano dal proprio figlio Nathan Falco e sta pensando di lasciare il reality. A rendere più complessi questi giorni ci si è messo anche il suo rapporto speciale instaurato con Pierpaolo Pretelli. L'ingresso nella casa più spiata d'Italia di Giulia Salemi ha complicato le cose fra i due inquilini tra i quali non è mai scoppiata una relazione d'amore ma la calabrese sembra essere particolarmente gelosa dell'influencer come hanno dimostrato i fatti avvenuti ieri, 26 novembre, durante un discorso che ha visto coinvolti l'ex velino ed Enock Barwuah. I toni si sono accesi e la Gregoraci è sbottata.

Pierpaolo a Elisabetta: 'Io e te siamo amici'

Sin dall'arrivo di Elisabetta Gregoraci all'interno del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli non ha mai nascosto un forte interesse nei confronti dell'ex moglie di Flavio Briatore. L'ex velino ci ha provato ad instaurare con la showgirl una relazione ma lei, dopo un iniziale coinvolgimento, è ritornata sui suoi passi dichiarando più volte di non voler andare oltre l'amicizia.

Avendo un figlio che la guarda 24 ore su 24 non ha intenzione di lasciarsi andare. Ciononostante tra i due è nato un rapporto molto speciale. L'ingresso di Giulia Salemi ha incrinato gli equilibri che, da un po' di tempo, non era più così stabili tra l'ex velino e la Gregoraci. L'ultimo episodio è avvenuto ieri, 26 novembre.

Enock Barwuah si trovava con Elisabetta e Pierpaolo ed ha affermato che da quando è arrivata l'italo-persiana Pretelli sarebbe rinato. I due, tra l'altro, si conoscono già da prima, in quanto la Salemi è amica di Ariadna Romero, ex di Pierpaolo. Elisabetta si è da subito ingelosita dopo quell'affermazione. La replica di Pretelli non si è fatta attendere, sottolineando come tra lui e la Salemi non ci sia nulla ed evidenziando: "Anche se fosse io e te siamo amici, o sbaglio?". Nella notte i due hanno finito con il litigare in modo aspro. Elisabetta è ugualmente gelosa e Pierpaolo ha ribadito che loro sono amici e, inoltre, lui è single, quindi non capisce dove sarebbe il problema. La Gregoraci ha tagliato corto con un lapidario "non me ne frega un c...o".

La rappacificazione

Arrivata la sera tarda Elisabetta Gregoraci era da sola in veranda mentre Pretelli si trovava in giardino con altre coinquiline che si esibivano in divertenti balletti. Vedendola assorta nei suoi pensieri, l'ex velino ha raggiunto la calabrese con l'intento di fare pace. La showgirl ha affermato che quando litiga con lui non sta bene e si sente abbattuta. Pierpaolo l'ha abbracciata replicando che non gli piace discutere con lei. "Non parliamone più", ha detto Pretelli sussurrando. Questo è stato solo l'ultimo episodio di una telenovela che appare ben lontana dal concludersi fin quando entrambi saranno dentro la casa del Grande Fratello Vip 2020.