A commentare l’ingresso di Stefano Bettarini nella casa del Grande Fratello Vip 5, ci ha pensato la compagna Nicoletta Larini. Quest’ultima ha sostenuto che Dayane Mello si sia contraddetta perché dopo aver partecipato all’Isola dei famosi dichiarava di essere la fidanzata dell’ex calciatore, mentre adesso sostiene che ci sia stata soltanto una notte di fuoco.

Nicoletta ha criticato la modella brasiliana non nascondendo di essere rimasta spiazzata dalla sua caduta di stile poiché si tratta di una mamma.

Dayane Mello e Stefano Bettarini si sono confrontati nella casa del Grande Fratello Vip

A movimentare la puntata del GF Vip andata in onda su Canale 5 venerdì 6 novembre 2020, è stato anche il tanto atteso confronto tra il nuovo concorrente Stefano Bettarini e Dayane Mello.

Quest’ultima e l’ex calciatore, dopo essersi salutati, hanno dato delle spiegazioni al conduttore Alfonso Signorini sulla loro passata relazione avuta all’Isola dei famosi. La foto del bacio tra la gieffina brasiliana e l’ex marito di Simona Ventura era finita sulla copertina di Chi. Dayane, dopo aver precisato che non si aspettava dell’entrata di Bettarini, ha approfittato per raccontare ciò che è accaduto veramente tra di loro dichiarando: “È il momento di chiarire, una notte e basta”. La gieffina dopo aver ribadito che lei e Stefano si sarebbero frequentati soltanto per una nottata ha accusato lo stesso di aver organizzato lo scoop, e non ha nascosto di essersi sentita usata.

Bettarini, oltre a far sapere che quando è arrivato in Honduras come inviato non sapeva chi fosse Dayane, ha dichiarato di non aver messo piede nella casa di Cinecittà per metterla in cattiva luce.

La modella brasiliana, non appena il conduttore le ha fatto notare che nella produzione dei Reality Show ci sono dei fotografi, ha chiesto scusa a Bettarini.

Nicoletta Larini contro la gieffina brasiliana

Nel contempo Nicoletta Larini, la fidanzata di Stefano Bettarini, come riporta Gossip e Tv, si sarebbe scagliata contro Dayane Mello.

L’ex protagonista di Temptation Island Vip avrebbe ammesso di essere profondamente delusa dalle dichiarazioni rilasciate dalla gieffina brasiliana sul suo compagno. Nicoletta, dopo aver dichiarato di credere alla buona fede di Bettarini, avrebbe aggiunto che lo stesso abbia messo una pietra sopra alle accuse infondate ricevute dalla modella brasiliana grazie ad Alfonso Signorini.

Inoltre, la figlia di Nicola Larini avrebbe raccontato che Dayane, una volta tornata in Italia dopo la cover del settimanale Chi, in televisione e durante i collegamenti con l’isola si presentava come fidanzata di Stefano, salvo poi tradirlo con un giocatore di basket.

Per concludere, la compagna dell’ex calciatore si è soffermata a parlare anche di Elisabetta Gregoraci, dichiarando di non essere riuscita a capire il messaggio in codice che ha rivolto a Stefano.